ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Назвался монахом. В Киеве задержали российского информатора

Новина українською →
Киев, Вторник 22 марта 2022 11:04
Назвался монахом. В Киеве задержали российского информатора Фото: в Киеве задержали российского диверсанта (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Столичные правоохранители задержали российского информатора в Киеве. Он назывался монахом и передавал оккупантам секретную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Коллаборанта задержали на одной из станций метро. У 41-летнего мужчины, представлявшегося монахом одного из храмов, изъяли улики. В его мобильном телефоне обнаружили переписку с абонентами из России, которые призывали уничтожать украинцев. Также в смартфоне были фото объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и тому подобное.

Задержанного диверсанта передали работникам Службы безопасности Украины.

Назвался монахом. В Киеве задержали российского информатора

Напомним, СБУ опубликовала список Telegram-каналов, которые координируются спецслужбами Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Киев
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро