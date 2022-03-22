Назвался монахом. В Киеве задержали российского информатора

Коллаборанта задержали на одной из станций метро. У 41-летнего мужчины, представлявшегося монахом одного из храмов, изъяли улики. В его мобильном телефоне обнаружили переписку с абонентами из России, которые призывали уничтожать украинцев. Также в смартфоне были фото объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и тому подобное.

Задержанного диверсанта передали работникам Службы безопасности Украины.