Назвался монахом. В Киеве задержали российского информатора
Столичные правоохранители задержали российского информатора в Киеве. Он назывался монахом и передавал оккупантам секретную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Коллаборанта задержали на одной из станций метро. У 41-летнего мужчины, представлявшегося монахом одного из храмов, изъяли улики. В его мобильном телефоне обнаружили переписку с абонентами из России, которые призывали уничтожать украинцев. Также в смартфоне были фото объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и тому подобное.
Задержанного диверсанта передали работникам Службы безопасности Украины.
Напомним, СБУ опубликовала список Telegram-каналов, которые координируются спецслужбами Российской Федерации.
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