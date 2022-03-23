У Слов'янську затримали чоловіків, що інформували окупантів про пересування техніки ЗСУ

У Слов'янську Донецької області двоє місцевих жителів знімали пересування української військової техніки. Ці дані вони передавали російським окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Затримали інформаторів у вівторок, 22 березня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно із бійцями КОРДу.
Правоохоронці вияснили, що чоловіки 1951 та 1981 років народження знімали на телефони рух української військової техніки. Ці матеріали вони викладали у соцмережах та російських пабліках.
Нагадаємо, у Києві затримали російського інформатора. Зловмисник називався монахом одного з храмів.
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