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У Слов'янську затримали чоловіків, що інформували окупантів про пересування техніки ЗСУ

Фото: у Слов'янську затримали російських інформаторів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Слов'янську Донецької області двоє місцевих жителів знімали пересування української військової техніки. Ці дані вони передавали російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Затримали інформаторів у вівторок, 22 березня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно із бійцями КОРДу.

Правоохоронці вияснили, що чоловіки 1951 та 1981 років народження знімали на телефони рух української військової техніки. Ці матеріали вони викладали у соцмережах та російських пабліках.

Нагадаємо, у Києві затримали російського інформатора. Зловмисник називався монахом одного з храмів.

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