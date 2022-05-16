ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Слов'янську затримали інформатора окупантів. Стежив за переміщенням ЗСУ

Новость на русском →
Понеділок 16 травня 2022 17:21
В Слов'янську затримали інформатора окупантів. Стежив за переміщенням ЗСУ Фото: Офіс генерального прокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Слов’янську Донецької області затримали інформатора російських військових. Підозрюваний передавав окупантам місця дислокації наших бійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, у травні 2022 року, чоловік добровільно погодився допомогати російським окупантам.

"Використовуючи месенджер "Telegram", він передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України на території м. Слов’янськ Донецької області", - пише пресслужба.

Перебуваючи у Слов’янську колаборант зняв на телефон відео й фото, а також вказав місця дислокації особового складу Нацгвардії України. Усю інформацію він передав окупантам.

"Окрім того, чоловік повідомив загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста", - додає пресслужба.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що ще одного прихильника "русского мира" затримали у Харківській області. Чоловік співпрацював з окупантами і здавав позиції ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Донецька область
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну