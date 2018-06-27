В Славянске в результате ДТП с маршруткой пострадали 9 человек

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь

В Славянске (Донецкая область) в результате столкновения автомобиля "Волга" и маршрутного такси пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, около 6:45 на перекрестке в центре города произошло столкновение автомобиля "Волга" и маршрутного такси. Полиция устанавливает обстоятельства аварии. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля "Волга" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом, в результате чего маршрутка врезалась в столб. Девять человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Указано, что пострадавшие в возрасте от 30 до 77 лет, всем была оказана медицинская помощь.

Фото: место ДТП

Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия.

"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года", - отметили в полиции.

Напомним, в Ровенской области 25 июня маршрутка столкнулась с легковым автомобилем и грузовиком. Три человека, которые ехали в автобусе, погибли, еще девять доставлены в больницу с травмами.