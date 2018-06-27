У Слов'янську у результаті ДТП з маршруткою постраждали 9 людей

Усім постраждалим надана медична допомога

У Слов'янську (Донецька область) у результаті зіткнення автомобіля "Волга" та маршрутного таксі постраждали дев'ять людей. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Сьогодні, близько 6:45 на перехресті в центрі міста сталося зіткнення автомобіля "Волга" і маршрутного таксі. Поліція встановлює обставини аварії. За попередніми даними, 49-річний водій автомобіля "Волга" не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення із маршрутним мікроавтобусом, в результаті чого маршрутка врізалася у стовп. Дев'ять осіб отримали тілесні ушкодження", - сказано у повідомленні.

Вказано, що потерпілі віком від 30 до 77 років, усім була надана медична допомога.

Фото: місце ДТП

Правоохоронці перевіряють усі обставини події.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком на 3 роки", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, У Рівненській області 25 червня маршрутка зіткнулася з легковим автомобілем і вантажівкою. Троє осіб, які їхали в автобусі, загинули, ще дев'ятьох доставили в лікарню з травмами.