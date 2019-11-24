ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Славянске произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 11:52
В Славянске произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (mashintop facebook.com)

В результате аварии один человек погиб, еще 4 пострадали

Утром 24 ноября в Славянске (Донецкая область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб еще четверо пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, авария произошла на улице Г. Бахматюка около 04:23 утра. В результате автомобильного происшествия один человек погиб, а также четверо были травмированы. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами средней тяжести.

Сейчас обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварах в результате дорожно-транспортного происшествия человек оказался в коме. Автомобиль въехал в дерево на улице Черняховского. Всего в результате аварии пострадали 3 человека. Водитель находился в нетрезвом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что 21 ноября в Харьковской области в результате ДТП погибли двое пешеходов. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и наехал на человека. Позже в тот же день на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину.

В Донецкой области дети отравились газом Во Флориде поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы
Новости Украины ДТПДонецкая область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь