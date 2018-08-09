В полиции сообщили о задержании очередного пособника боевиков

В Славянске полиция задержала 80 боевиков с начала года. Об этом сообщает пресс-служба полиция Донецкой области.

В пресс-службе сообщили о задержании очередного пособника боевиков. Указано, что 43-летний житель Славянска дежурил на блокпостах боевиков в центре города. Бывший участник незаконного вооруженного формирования изъявил желание сотрудничать с полицией и дал показания.

Сообщается, что в 2014 году мужчина узнал от знакомых, что боевики ищут желающих для "работы" на своих блокпостах. Присоединившись к боевикам, он незаконно осуществлял осмотр транспорта и граждан в центре Славянска.

"После освобождения региона от оккупации наемник оставался по месту жительства, рассчитывая, что о его противозаконной деятельности никто не узнает. Однако был уличен участковыми офицерами полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении экс-боевика начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса.

"В результате сотрудничества с неравнодушными гражданами, в том числе и с оккупированной территории, почти ежедневно полицейские Донецкой области обнаруживают и задерживают участников незаконных вооруженных формирований. Только в Славянске с начала года задержано 80 боевиков", - добавили в полиции.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, военнослужащие - участники антитеррористической операции (АТО) 5 июля 2014 года освободили Славянск и Краматорск (Донецкая область), которые почти три месяца находились под вражеской оккупацией.

Добавим, суд перенес на сентябрь подготовительное заседание по делу бывшей городской главы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.