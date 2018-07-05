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Сегодня отмечается годовщина освобождения Славянска и Краматорска

НовостиОбщество    05.07.2018 - 13:20
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украинские военнослужащие 5 июля 2014 года освободили Славянск и Краматорск

Военнослужащие - участники Антитеррористической операции (АТО) 5 июля 2014 года освободили Славянск и Краматорск (Донецкая область), которые почти 3 месяца находились под вражеской оккупацией. 

Так, на протяжении 5-6 июля города Славянск, Краматорск, Бахмут, Дружковка и Константиновка вернулись под контроль Украины. Оккупация городов продолжалась 85 дней.

Освобождение северных городов Донбасса называют одним из ключевых моментов Антитеррористической операции, заявили в Донецкой областной государственной администрации. В частности, решающими в освобождении городов стали боевые действия вокруг города Славянск. Бои за город продолжались с апреля по июль 2014 года.

Как известно, активные действия украинских военных по освобождению городов начались 3 июля. Тогда силы АТО начали зачистку Николаевки, которую полностью освободили на следующий день.

Ночью 4 июля украинские военные захватили штаб боевиков в Бахмуте. После непродолжительных переговоров пророссийские наемники покинули город.

В ночь на 5 июля оккупанты покинули Славянск. Силы АТО вошли в Краматорск в тот же день. Тогда боевики начали покидать свои позиции поздно ночью.

Отметим, что во время отступления боевики потеряли от 200 до 400 солдат, а также около 10 единиц тяжелой техники.

"Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами украинского государства и хозяевами родной земли. Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!", - заявил президент Украины Петр Порошенко.

Также сегодня министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что вся Украина должна быть сосредоточена на освобождении оккупированных территорий Донбасса.

"4 года назад мы освободили оккупированные Россией и ее наемниками Славянск и Краматорск. Непременно освободим и все остальное. За эти 4 года мы стали лучше, но это только начало. Должны быть сплоченными и сосредоточенными на своей цели", - заявил Климкин.

 

 

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Теги публикации: Краматорск, Славянск, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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