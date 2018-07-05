Сегодня отмечается годовщина освобождения Славянска и Краматорска

Украинские военнослужащие 5 июля 2014 года освободили Славянск и Краматорск

Военнослужащие - участники Антитеррористической операции (АТО) 5 июля 2014 года освободили Славянск и Краматорск (Донецкая область), которые почти 3 месяца находились под вражеской оккупацией.

Так, на протяжении 5-6 июля города Славянск, Краматорск, Бахмут, Дружковка и Константиновка вернулись под контроль Украины. Оккупация городов продолжалась 85 дней.

Освобождение северных городов Донбасса называют одним из ключевых моментов Антитеррористической операции, заявили в Донецкой областной государственной администрации. В частности, решающими в освобождении городов стали боевые действия вокруг города Славянск. Бои за город продолжались с апреля по июль 2014 года.

Как известно, активные действия украинских военных по освобождению городов начались 3 июля. Тогда силы АТО начали зачистку Николаевки, которую полностью освободили на следующий день.

Ночью 4 июля украинские военные захватили штаб боевиков в Бахмуте. После непродолжительных переговоров пророссийские наемники покинули город.

В ночь на 5 июля оккупанты покинули Славянск. Силы АТО вошли в Краматорск в тот же день. Тогда боевики начали покидать свои позиции поздно ночью.

Отметим, что во время отступления боевики потеряли от 200 до 400 солдат, а также около 10 единиц тяжелой техники.

"Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами украинского государства и хозяевами родной земли. Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!", - заявил президент Украины Петр Порошенко.

Сьогодні жителі Слов'янська та Краматорська відчувають себе вільними громадянами Української держави та господарями рідної землі.



Чотири роки тому наші мужні захисники повернули мир у ці міста. Слава українським воїнам!



Донбас був, є і буде українським!#ДонбасЦеУкраїна pic.twitter.com/Y07gQu9JLp — Петро Порошенко (@poroshenko) July 5, 2018

Также сегодня министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что вся Украина должна быть сосредоточена на освобождении оккупированных территорий Донбасса.

"4 года назад мы освободили оккупированные Россией и ее наемниками Славянск и Краматорск. Непременно освободим и все остальное. За эти 4 года мы стали лучше, но это только начало. Должны быть сплоченными и сосредоточенными на своей цели", - заявил Климкин.