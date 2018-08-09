У поліції повідомили про затримання чергового посібника бойовиків

У Слов'янську поліція затримала 80 бойовиків з початку року. Про це повідомляє прес-служба поліція Донецької області.

У прес-службі повідомили про затримання чергового посібника бойовиків. Вказано, що 43-річний житель Слов’янська чергував на блокпостах бойовиків у центрі міста. Колишній учасник незаконного збройного формування виявив бажання співпрацювати з поліцією та надав свідчення.

Повідомляється, що у 2014 році чоловік дізнався від знайомих, що бойовики шукають бажаючих для "роботи" на своїх блокпостах. Доєднавшись до бойовиків, він незаконно здійснював огляд транспорту і громадян у центрі Слов’янська.

"Після звільнення регіону від окупації найманець залишався за місцем проживання, розраховуючи, що про його протизаконну діяльність ніхто не дізнається. Однак був викритий дільничними офіцерами поліції", - сказано у повідомленні.

Наразі у відношенні екс-бойовика розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу.

"У результаті співпраці з небайдужими громадянами, в тому числі і з окупованої території, майже щодня поліцейські Донеччини виявляють та затримують учасників незаконних збройних формувань. Тільки в Слов'янську з початку року затримано 80 бойовиків", - додали у поліції.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, військовослужбовці - учасники антитерористичної операції (АТО) 5 липня 2014 року звільнили Слов'янськ і Краматорськ (Донецька область), які майже три місяці перебували під ворожої окупацією.

Додамо, суд переніс на вересень підготовче засідання по справі колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України.