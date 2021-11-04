Славянск ужесточил карантин: какие ввели новые ограничения
Фото: Славянск ужесточил карантин (Виталий Носач, РБК-Украина))
Славянск ужесточил карантин. Такие решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на пресс-службу городского совета.
Какие ограничения начали действовать с 4 ноября:
- обучение в учреждениях внешкольного образования в детско-юношеских спортивных школах должно проходить в дистанционном формате.
- запрещено проведение массовых спортивных мероприятий.
Напомним, "желтая" зона карантина расширилась, теперь там три области. В эту зону добавили Тернопольскую область.