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Славянск ужесточил карантин: какие ввели новые ограничения

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Славянск, Четверг 04 ноября 2021 13:27
Славянск ужесточил карантин: какие ввели новые ограничения Фото: Славянск ужесточил карантин (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Анастасия Рокитна

Славянск ужесточил карантин. Такие решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на пресс-службу городского совета.

Какие ограничения начали действовать с 4 ноября:

  • обучение в учреждениях внешкольного образования в детско-юношеских спортивных школах должно проходить в дистанционном формате.
  • запрещено проведение массовых спортивных мероприятий.

Напомним, "желтая" зона карантина расширилась, теперь там три области. В эту зону добавили Тернопольскую область.

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