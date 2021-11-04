"Желтая" зона карантина расширились: список областей
Фото: в Украине расширили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Желтая" зона карантина расширились, теперь там три области. В эту зону добавили Тернопольскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находятся такие регионы:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
В Минздраве предупредили, что под угрозой попадания в эту зону Волынская, Харьковская и Тернопольская области.
"Оранжевая" зона
В этой зоне находятся следующие регионы:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
Эта зона расширилась. Теперь в ней три области:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Тернопольская.