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"Желтая" зона карантина расширились: список областей

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 08:48
"Желтая" зона карантина расширились: список областей Фото: в Украине расширили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Желтая" зона карантина расширились, теперь там три области. В эту зону добавили Тернопольскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

&quot;Желтая&quot; зона карантина расширились: список областей

"Красная" зона

В этой зоне находятся такие регионы:

  • Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.

В Минздраве предупредили, что под угрозой попадания в эту зону Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

"Оранжевая" зона

В этой зоне находятся следующие регионы:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая.

"Желтая" зона

Эта зона расширилась. Теперь в ней три области:

  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Тернопольская.

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