Слов'янськ посилив карантин: які ввели нові обмеження
Фото: Слов'янськ посилив карантин (Віталій Носач, РБК-Україна))
Слов'янськ посилив карантин. Такі рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради.
Які обмеження почали діяти з 4 листопада:
- навчання в закладах позашкільної освіти в дитячо-юнацьких спортивних школах має проходити в дистанційному форматі.
- заборонено проведення масових спортивних заходів.
Нагадаємо, "жовта " зона карантину розширилася, тепер там три області. У цю зону додали Тернопільську область.