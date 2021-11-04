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Слов'янськ посилив карантин: які ввели нові обмеження

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Слов'янськ, Четвер 04 листопада 2021 13:27
Слов'янськ посилив карантин: які ввели нові обмеження Фото: Слов'янськ посилив карантин (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Анастасія Рокитна

Слов'янськ посилив карантин. Такі рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради.

Які обмеження почали діяти з 4 листопада:

  • навчання в закладах позашкільної освіти в дитячо-юнацьких спортивних школах має проходити в дистанційному форматі.
  • заборонено проведення масових спортивних заходів.

Нагадаємо, "жовта " зона карантину розширилася, тепер там три області. У цю зону додали Тернопільську область.

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