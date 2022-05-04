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Славянск под утро обстреляли оккупанты: повреждена школа и многоэтажка

Фото: Славянск под утро обстреляли оккупанты (t me itsdonetsk)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты под утро обстреляли Славянск Донецкой области. В результате повреждены школа и многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Славянска Вадима Ляха в Facebook.

"Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа", - написал он.

По словам мэра, жертв удалось избежать.

"Сейчас выясняем размер убытков. Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий обстрела. Жителям предлагаю еще раз задуматься об эвакуации", - призвал Лях.

Эвакуация из Славянска

Мэр также сообщил, что сегодня в 11:00 от универмага отправляется автобус в Ровенскую область с последующим расселением.

"Кто записался на рейс, не опаздывайте. Сегодня от стоянки ЦПАУ есть возможность выехать на Днепр. Тем, кому это необходимо, предоставят жилье на несколько дней с последующим вывозом в западные области Украины. Автобус отправится ориентировочно в 12:30-13:00. Кого заинтересовало предложение, записывайтесь!"- отметил Лях.

Кроме того, завтра, 5 мая, в 9:30 от стоянки ЦПАУ также отправится бесплатный эвакуационный автобус до железнодорожного вокзала Днепра.

"Посадка на рейсы по предварительной записи! Записаться можно по телефонам горячей линии", - добавил мэр Славянска.

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли Авдеевскую и Марьинскую общины Донецкой области. Поврежден коксохимический завод.

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