Слов'янськ під ранок обстріляли окупанти: пошкоджена школа і багатоповерхівка

"Ранок 4 травня виявився для Слов'янська недобрим. Прилетіло одразу до кількох мікрорайонів. Пошкоджено багатоповерхову житлову забудову, школу", - написав він.

За словами мера, жертв вдалося уникнути.

"Наразі з'ясовуємо розмір збитків. Комунальні служби виїжджають на місця для ліквідації наслідків обстрілу. Мешканцям пропоную ще раз замислитися про евакуацію", - закликав Лях.

Евакуація зі Слов‘янська

Мер також повідомив, що сьогодні об 11:00 від універмагу відправляється автобус до Рівненської області з наступним розселенням.

"Хто записався на рейс, не спізнюйтесь. Сьогодні від стоянки ЦНАП є можливість виїхати на Дніпро. Тим, кому це необхідно, нададуть житло на кілька днів із наступним вивезенням до західних областей України. Автобус вирушить орієнтовно о 12:30-13:00. Кого зацікавила пропозиція, записуйтесь!" - зазначив Лях.

Крім того, завтра, 5 травня, о 9:30, від стоянки ЦНАП також відправиться безкоштовний евакуаційний автобус до залізничного вокзалу Дніпра.

"Посадка на рейси за попереднім записом! Записатись можна за телефонами гарячої лінії", - додав мер Слов'янська.

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти обстріляли Авдіївську та Мар’їнську громади Донецької області. Пошкоджений коксохімічний завод.

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