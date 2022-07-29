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Оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть жертвы и много раненых

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Донецк, Пятница 29 июля 2022 08:34
Оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть жертвы и много раненых Фото: оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают убивать мирных жителей в Донецкой области. За минувшие сутки из-за российской агрессии погибли 8 человек, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - рассказал он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области от российских обстрелов погибли 656 человек, еще 1696 мирных граждан получили ранения. Эти цифры указана без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы из "Градов". В Никополе удар был нанесен по жилому кварталу.

Также ночью враг нанес ракетные удары по Харькову. Снаряды прилетели в двухэтажный дом и учебное заведение.

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