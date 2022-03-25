В Славутиче запретили передвигаться по городу из-за снайперов

Городские власти Славутича (Киевская область) в пятницу, 25 марта, запретили жителям передвигаться по городу. Причиной этого стало присутствие снайперов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Славутичского городского совета.
"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 марта российские оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче. Кроме того, армия РФ пыталась штурмовать город.
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