UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Славутиче запретили передвигаться по городу из-за снайперов

Фото: в Славутиче запретили передвижение из-за снайперов (фото facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Наталья Юрченко

Городские власти Славутича (Киевская область) в пятницу, 25 марта, запретили жителям передвигаться по городу. Причиной этого стало присутствие снайперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Славутичского городского совета.

"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта российские оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче. Кроме того, армия РФ пыталась штурмовать город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКиевская область