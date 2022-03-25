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У Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів

Фото: у Славутичі заборонили пересування через снайперів (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Наталія Юрченко

Міська влада Славутича (Київська область) у п'ятницю, 25 березня, заборонила жителям пересуватися містом. Причиною цього стала присутність снайперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Славутицької міської ради.

"Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня російські окупанти обстріляли блокпост в Славутичі. Крім того, армія РФ намагалася штурмувати місто.

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