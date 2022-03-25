У Славутичі заборонили пересуватися містом через снайперів

Міська влада Славутича (Київська область) у п'ятницю, 25 березня, заборонила жителям пересуватися містом. Причиною цього стала присутність снайперів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Славутицької міської ради.
"Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 березня російські окупанти обстріляли блокпост в Славутичі. Крім того, армія РФ намагалася штурмувати місто.
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