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Славковский формат. Глава МИД Австрии выступил с заявлением накануне визита в Украине

Новина українською →
Австрия, Понедельник 07 февраля 2022 13:31
Славковский формат. Глава МИД Австрии выступил с заявлением накануне визита в Украине Фото: министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг (twitter.com/a_schallenberg)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в составе Славковского формата собирается посетить Украину. Перед своим визитом в Киев он заявил о безоговорочной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Александра Шалленберга.

"Совместная поездка министров иностранных дел Славковского формата в Украину. Посылаем сильный сигнал центральноевропейской солидарности с украинским народом. Ведь суверенитет Украины - это вопрос нашей собственной безопасности”, - написал глава МИД Австрии.

Напомним, министры иностранных дел Славковского формата запланировали официальный визит в Украину, который состоится 7 и 8 февраля. Так, уже сегодня в Киев прибудут главы МИД Чехии, Австрии и Словакии - Ян Липавский, Александр Шалленберг и Иван Корчок.

Ранее РБК-Украина сообщало, чем планируют заняться европейские политики в Украине.

Также напомним, что в это время в Украину с рабочим визитом прилетит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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