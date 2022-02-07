Славковский формат. Глава МИД Австрии выступил с заявлением накануне визита в Украине

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в составе Славковского формата собирается посетить Украину. Перед своим визитом в Киев он заявил о безоговорочной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Александра Шалленберга.

"Совместная поездка министров иностранных дел Славковского формата в Украину. Посылаем сильный сигнал центральноевропейской солидарности с украинским народом. Ведь суверенитет Украины - это вопрос нашей собственной безопасности”, - написал глава МИД Австрии. Напомним, министры иностранных дел Славковского формата запланировали официальный визит в Украину, который состоится 7 и 8 февраля. Так, уже сегодня в Киев прибудут главы МИД Чехии, Австрии и Словакии - Ян Липавский, Александр Шалленберг и Иван Корчок. Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraine‘s sovereignty is also a matter of our own security.