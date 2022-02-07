Славковський формат. Глава МЗС Австрії виступив із заявою напередодні візиту в Україну

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг у складі Славківського формату збирається відвідати Україну. Перед своїм візитом до Києва він заявив про беззастережну підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олександра Шалленберга.

"Спільна поїздка міністрів закордонних справ Славківського формату в Україну. Посилаємо сильний сигнал центральноєвропейської солідарності з українським народом. Адже суверенітет України - це питання нашої власної безпеки", - написав глава МЗС Австрії. Нагадаємо, міністри закордонних справ Славківського формату запланували офіційний візит в Україну, який відбудеться 7 і 8 лютого. Так, вже сьогодні до Києва прибудуть глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини - Ян Ліпавський, Олександр Шалленберг та Іван Корчок. Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraine‘s sovereignty is also a matter of our own security.