Славия - Динамо: анонс матча

Готовимся к первому поединку третьего отборочного цикла Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" на выезде проведет поединок с чешской "Славией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 20:30, а смотреть поединок можно на телеканале "2+2". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

7 августа 20:30

Прага, стадион "Эден Арена"

Вице-чемпионы Чехии и Украины встречались между собой лишь раз - на подготовительных сборах в феврале 2016 года в испанской Марбелье киевский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.

На матче будет работать судейская бригада из Англии во главе с 39-летним Крейгом Поусон. На матчах Премьер-лиги работает с 2013 года, арбитр ФИФА с 2015. С украинскими командами пересекался раньше на уровне сборных. Так, в 2017 году зафиксировал победу сборной Украины над Косово (2: 0) в отборе на ЧМ-2018.

Ему будут помогать ассистенты Ли Бейтс и Ян Хассин. А роль четвертого судьи досталась Кристоферу Кавани.

Главный тренер "Славии" Йиндржих Трпишовски: "Мы изучаем "Динамо" очень серьезно. Конечно, хочется видеть матчи соперника в живую. "Динамо" - играющая команда, с хорошими вингерами и сильными футболистами. Динамовцы быстро выходят из обороны в атаку, выполняют огромный объем работы. "Динамо" играет с двумя сильными центральными полузащитниками".

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич: "Славия" исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные футболисты. Все зависит от ситуации, на котором участке поля. У нас есть план на игру, о котором мы подробнее расскажем футболистам. Мы отталкиваемся от своей игры".

Ориентировочные составы:

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Морозюк, Кендзера, Сидорчук, Вербич, Цыганков, Гармаш, Буяльский, Беседин.

"Славия": Колар, Борил, Нгаде-Нгаджуи, Дели, Коуфал, Соуцек, Жмрхал, Сикора, Хушбауэр, Стох, Тецл.