Славія - Динамо: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку третього відбіркового циклу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" на виїзді проведе поєдинок з чеською "Славією" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 20:30, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на стороні господарів поля.

7 серпня 20:30

Прага, стадіон "Еден Арена"

Віце-чемпіони Чехії та України зустрічалися між собою лише раз - на підготовчих зборах в лютому 2016 року в іспанській Марбельї київський клуб зазнав поразки з рахунком 1:2.

На матчі працюватиме суддівська бригада з Англії на чолі з 39-річним Крейгом Поусоном. На матчах Прем'єр-ліги працює з 2013 року, арбітр ФІФА з 2015. З українськими командами перетинався раніше лише на рівні збірних. Так, у 2017 році зафіксував перемогу збірної України над Косово (2:0) у відборі на ЧС-2018.

Йому допомагатимуть асистенти Лі Бейтс і Ян Хассін. А роль четвертого судді дісталася Крістоферу Кавані.

Головний тренер "Славії" Йіндржіх Трпішовскі: "Ми вивчаємо" Динамо "дуже серйозно. Звичайно, хочеться бачити матчі суперника в живу." Динамо "- грає команда, з хорошими вінгера і сильними футболістами. Динамівці швидко виходять з оборони в атаку, виконують величезний обсяг роботи. "Динамо" грає з двома сильними центральними півзахисниками ".

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич: "Славія" сповідує не лише силовий футбол, у них є і креативні футболісти. Усе залежить від ситуації, на якому клаптику поля. У нас є план на гру, про який ми докладніше розповімо футболістам. Ми відштовхуємося від своєї гри".

Орієнтовні склади:

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Морозюк, Кендзьора, Сидорчук, Вербич, Циганков, Гармаш, Буяльський, Бесєдін.

"Славія": Колар, Боріл, Нгадьо-Нгаджуі, Делі, Коуфал, Соуцек, Жмрхал, Сікора, Хушбауер, Стох, Тецл.