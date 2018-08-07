Славия - Динамо 1-1: видео голов и обзор матча

Новости Спорт 07.08.2018 - 23:13
Фото: "Славия" - "Динамо" (twitter.com/slaviaofficial)
Фото: "Славия" - "Динамо" (twitter.com/slaviaofficial)

"Бело-синим" не удалось удержать победу на выезде

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между пражской "Славией" и киевским "Динамо".

 

Команды начали игру без высоких скоростей и первый тайм закономерно завершился "сухим" счетом на табло.

Но после перерыва активнее начали хозяева, создав больше опасных моментов. Однако забить удалось именно "динамовцам": Вербич откликнулся на заброс из глубины от Сидорчука и в ближнем бою переиграл вратаря чехов. 

Удержать победный для себя результат подопечным Александра Хацкевича не удалось - уже в компенсированное время Гушбауер с пенальти спас для "Славии" ничью.

"Динамо" везет из Праги результативную в своем первом матче сезона в Лиге чемпионов. Ответный поединок пройдет через неделю в Киеве.

"Динамо" упустило победу над "Славией" в отборе Лиги чемпионов Славия - Динамо: онлайн трансляция (счет 1:1)
Теги:  Динамо,  видео,  квалификация,  Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС