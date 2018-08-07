Славія - Динамо 1-1: відео голів та огляд матчу
"Біло-синім" не вдалося втримати перемогу на виїзді
До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між празької "Славією" і київським "Динамо".
Команди почали гру без високих швидкостей і перший тайм закономірно завершився "сухим" рахунком на табло.
Але після перерви активніше почали господарі, створивши більше небезпечних моментів. Однак забити вдалося саме "динамівцям": Вербич відгукнувся на закид з глибини від Сидорчука і в ближньому бою переграв воротаря чехів.
Утримати переможний для себе результат підопічним Олександра Хацкевича не вдалося - вже в компенсований час Гушбауер з пенальті врятував для "Славії" нічию.
"Динамо" везе із Праги результативну в своєму першому матчі сезону в Лізі чемпіонів. Гра у відповідь пройде у Києві на НСК "Олімпійський" 14 серпня, початок - о 19:30.
Obrázky z prvního poločasu proti Dynamu!— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 7, 2018
Sledujte #sladyn. V 50. minutě zatím stále 0:0. pic.twitter.com/ZS9OWPMP8D
У разі проходження празької "Славії" "біло-сині" на заключній стадії зіграють проти переможця пари "Стандард" - "Аякс".
Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич: "Сьогодні на полі була якраз та гра, до якої ми готувалися. Багато боротьби, особливо, на другому поверсі, верхових передач. Початок був гарним, ми контролювали м'яч, про що і домовлялися з хлопцями. Але коли ми віддавали м'яч супернику, занадто притискалися до своїх воріт, у результаті, небезпека виникала після підбирань і навісних передач до штрафного майданчика. Результат першого матчу задовільний".