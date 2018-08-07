Славія - Динамо 1-1: відео голів та огляд матчу

Новини Спорт 07.08.2018 - 23:13
Фото: "Славія" - "Динамо" (twitter.com/slaviaofficial)
Фото: "Славія" - "Динамо" (twitter.com/slaviaofficial)

"Біло-синім" не вдалося втримати перемогу на виїзді

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між празької "Славією" і київським "Динамо".

 

Команди почали гру без високих швидкостей і перший тайм закономірно завершився "сухим" рахунком на табло.

Але після перерви активніше почали господарі, створивши більше небезпечних моментів. Однак забити вдалося саме "динамівцям": Вербич відгукнувся на закид з глибини від Сидорчука і в ближньому бою переграв воротаря чехів.

Утримати переможний для себе результат підопічним Олександра Хацкевича не вдалося - вже в компенсований час Гушбауер з пенальті врятував для "Славії" нічию.

"Динамо" везе із Праги результативну в своєму першому матчі сезону в Лізі чемпіонів. Гра у відповідь пройде у Києві на НСК "Олімпійський" 14 серпня, початок - о 19:30. 

У разі проходження празької "Славії" "біло-сині" на заключній стадії зіграють проти переможця пари "Стандард" - "Аякс".

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич: "Сьогодні на полі була якраз та гра, до якої ми готувалися. Багато боротьби, особливо, на другому поверсі, верхових передач. Початок був гарним, ми контролювали м'яч, про що і домовлялися з хлопцями. Але коли ми віддавали м'яч супернику, занадто притискалися до своїх воріт, у результаті, небезпека виникала після підбирань і навісних передач до штрафного майданчика. Результат першого матчу задовільний".

"Динамо" втратило перемогу над "Славією" у відборі Ліги чемпіонів Славія - Динамо: онлайн трансляція (рахунок 1:1)
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