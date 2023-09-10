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"Слава Україні!". Зірка збірної Англії "забазував" у прямому ефірі: відео

Вроцлав, Неділя 10 вересня 2023 11:21
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"Слава Україні!". Зірка збірної Англії "забазував" у прямому ефірі: відео Фото: Деклан Райс продемонстрував здібності до вивчення української мови (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник лондонського "Арсенала" та збірної Англії Деклан Райс підкорив серця українських уболівальників коментарем після поєдинку 5-го туру кваліфікації до Євро-2024 проти національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

24-річний хавбек поспілкувався з пресою у мікст-зоні стадіону "Тарчиньскі Арена". Зокрема, англієць відповів на запитання українського транслятора.

Наприкінці розмови з Райсом журналістка пригадала, що бачила його спілкування з Олександром Зінченком після матчу. Вони – одноклубники, разом виступають за "Арсенал". Тож репортерка запитала, чи встиг Райс вивчити кілька слів українською.

Англієць визнав, що поки не може похвалитися знаннями мови. Однак, радо погодився сказати український еквівалент фрази Glory to Ukraine! Далі ж без жодного акценту він повторив на камеру "Слава Україні!".

Райс вийшов у стартовому складі збірної Англії на поєдинок проти "синьо-жовтих". Команди розписали бойову нічию у Вроцлаві та зберегли перше-друге місця у групі C. Англійський хавбек провів на полі всі 90 хвилин.

До слова, напередодні збірна Італії втратила очки в Скоп'є проти Північної Македонії.

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