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"Слава Украине!". Звезда сборной Англии "забазировал" в прямом эфире: видео

Вроцлав, Воскресенье 10 сентября 2023 11:21
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"Слава Украине!". Звезда сборной Англии "забазировал" в прямом эфире: видео Фото: Деклан Райс продемонстрировал способности к изучению украинского языка (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Англии Деклан Райс покорил сердца украинских болельщиков комментарием после поединка 5-го тура квалификации к Евро-2024 против национальной команды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

24-летний хавбек пообщался с прессой в микст-зоне стадиона "Тарчиньски Арена". В частности, англичанин ответил на вопросы украинского транслятора.

В конце разговора с Райсом журналистка вспомнила, что видела его общение с Александром Зинченко после матча. Они – одноклубники, вместе выступают за "Арсенал". Поэтому репортер спросила, успел ли Райс выучить несколько слов на украинском.

Англичанин признал, что пока не может похвастаться знаниями языка. Однако радостно согласился сказать украинский эквивалент фразы Glory to Ukraine! Дальше без всякого акцента он повторил на камеру "Слава Украине!".

Райс вышел в стартовом составе сборной Англии на поединок против "сине-желтых". Команды расписали боевую ничью во Вроцлаве и сохранили первое-второе места в группе C. Английский хавбек провел на поле все 90 минут.

К слову, накануне сборная Италии потеряла очки в Скопье против Северной Македонии.

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