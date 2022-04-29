"Слава богу, что у нас диктатура". Без нее "ходили бы голытьбой", - Лукашенко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что без диктатуры в стране белорусы "ходили бы голытьбой". А также раскритиковал западную демократию.

В частности, Лукашенко сравнил белорусский с режим с демократической Польшей, Литвой и Латвией, заявив, что там якобы нет соли, поэтому людей не пускают в Беларусь.

"Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - добавил он.