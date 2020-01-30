Слабые места: какие перестановки ждут правительство Гончарука

"Я подумал и решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество", – сказал Владимир Зеленский на встрече с Алексеем Гончаруком 17 января, после написанного им заявления об отставке с поста премьер-министра.

За два дня до этого на YouTube появилась аудиозапись разговора, на которой человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит, что он "полный профан в экономике", а у президента "очень примитивное понимание экономических процессов" и вообще "туман в голове".

Премьер сперва заявил, что правительство и дальше будет работать, несмотря на “массированные информационные атаки”. Но потом, достаточно неожиданно, решил написать заявление об отставке, "чтобы убрать любые сомнения по поводу уважения и доверия к президенту". Ему же Гончарук и передал свое заявление, хотя согласно закону, должен был внести его в парламент. Но эту опцию премьер оставил на усмотрение Зеленского.

Для фракции не составило бы проблемы отправить премьера в отставку, если бы президент передал его заявление в Раду, говорит один из собеседников в "Слуге народа". Последнее слово было за Зеленским. "На момент, когда премьер подал заявление, голоса за его отставку были. Стоило лишь президенту перенаправить это заявление в парламент, и фракция бы его поддержала", – сказал источник.

Исходя из видео, записанного на следующий день после скандала с "прослушкой", уходить в отставку премьер не собирался. И на Банковой, и в монобольшинстве переданное президенту заявление считают чисто тактическим шагом Гончарука.

"Президент по сути оказался на растяжке. С одной стороны, и закрывать глаза на эту запись не стоит. А с другой, если бы он дал добро на его увольнение, это могло бы выглядеть как личная обида за сказанное Гончаруком", – говорит один из депутатов в "Слуге народа".

На Банковой не стали рубить с плеча. Вряд ли самого Гончарука, а значит и весь состав правительства, в ближайшее время отправят в отставку. Но этот скандал дал президенту повод вспомнить об обещанных им в ноябре "кадровых выводах".

Слово за президентом

На встрече с премьером Зеленский поручил ему подготовить промежуточный отчет Кабинета министров до 4 февраля. Также президент попросил Гончарука обнаружить "слабые места" в его правительстве и заменить "тех или иных руководителей министерств в соответствии с их профессиональными качествами".

Параллельно Зеленский посоветовал премьеру подумать над разделением некоторых министерств, в частности Минэкономики, Минкультуры и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Все они были созданы путем слияния нескольких министерств. Процесс их объединения фактически завершился только в конце декабря.

Еще в ноябре Зеленский в одном из видеообращений сказал, что с теми министрами, которые не справляются со своими обязанностями, в конце года будут прощаться. Уже тогда и в Офисе президента, и в монокоалиции накопились претензии к работе правительства Гончарука.

Но с увольнениями решили немного повременить, сместив их сроки на февраль, когда нынешнему Кабмину исполнилось бы полгода. Причем в декабре несколько собеседников РБК-Украина в команде Зеленского прогнозировали, что эти перестановки ограничатся точечными ротациями в отдельных министерствах.

Форсировать этот вопрос на Банковой не собирались до принятия земельной реформы. Перестановки в Кабмине – "разъединяющий" вопрос для депутатов, и разобщать фракцию перед голосованием за чувствительный закон у Зеленского сочли неразумным.

Каких-либо решений по поводу правительства в целом и отдельных министерств в частности пока нет, утверждают несколько собеседников РБК-Украина в разных ветвях власти. В самой фракции на эту тему говорят достаточно обтекаемо, не вдаваясь в детали.

Эти решения будут приниматься на Банковой и, скорее всего, незадолго до их рассмотрения в Раде, как это было в случае с назначением Кабмина Гончарука, говорит источник в монокоалиции. Тем не менее, по его прогнозу, в правительстве может появиться от трех до семи новых министров, включая глав новосозданных министерств.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура допускает, что в тех министерствах, где необходимо активизировать работу, руководители действительно будут заменены. Но этот вопрос все еще на уровне консультаций.

"Вопрос возможных ротаций будет приниматься фракцией после промежуточного отчета правительства, который должен состояться 14 февраля. После этого фракция, подробно ознакомившись с отчетом, будет принимать решение", – сказал РБК-Украина парламентарий.

В политических кругах, выдвигая версии о "бенефициаре" истории с Гончаруком, вспомнили про слухи о премьерских амбициях Арсена Авакова. Мол, обнародование записей может быть на руку главе МВД.

Но с другой стороны, увольнение Гончарука тянет за собой отставку всего правительства. Отдельных министров, вполне вероятно, парламент сможет переназначить на их нынешние должности.

"Авакова не переназначат. Сейчас больше чем половина фракции настроена против него. Теперь голосов за его переназначение фракция не даст. Политическая конъюнктура изменилась, и так, как это было во время голосования за Кабмин Гончарука, уже не получится. Так что вряд ли Аваков сейчас заинтересован в отставке премьера", – отмечает один из собеседников в "Слуге народа".

В августе президент лично уговаривал фракцию поддержать назначение Авакова министром внутренних дел, пообещав, что это "временное решение" пока продолжаются поиски другой кандидатуры. Вместе с тем глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский (СН) в недавнем интервью РБК-Украина сказал, что "испытательный срок" министра внутренних дел еще не закончен.

Правительственный "сплит"

Пока в Офисе президента решали, как реагировать на "записи Гончарука", стало известно о первой отставке в его правительстве. Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об уходе с должности. Публично причину своего решения она так и не объяснила.

В команде Зеленского РБК-Украина объяснили, что главной причиной увольнения Бабак стала недостаточно эффективная работа во вверенной ей сфере децентрализации. А во власти продолжение этой реформы считают одной из своих стратегических задач на этот год.

В то же время в Минрегионе изданию заявили, что ведомство нисколько не игнорировало реформу децентрализации и, напротив, сделало немало шагов в этом направлении. В министерстве отметили, что сумели ускорить процесс объединения общин в сравнении с прошлым годом. Также были разработаны изменения в соответствующий закон и законопроект об основах административно-территориального устройства.

От преемника Бабак на министерском посту, ныне губернатора Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля, источники издания ожидают бо́льших успехов в вопросе децентрализации. Более того, помимо министерского портфеля он может получить статус вице-премьера.

Денис Шмыгаль может стать вице-премьером (фото: Офис президента)

С большой вероятностью реорганизация коснется также министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По информации нескольких собеседников в команде Зеленского, скорее всего, из его состава будет выделено Министерство реинтеграции.

То есть нынешнее министерство будет вновь разделено на два ведомства, как это было при Кабмине Гройсмана – министерство ветеранов и министерство реинтеграции. Причем последнее может возглавить профильный вице-премьер-министр.

Обсуждение этих планов подтвердила и нынешняя глава МинВОТ Оксана Коляда, которая в случае разделения может остаться во главе министерства ветеранов. По ее словам, функционала одного министерства недостаточно для задач, возникших в вопросе реинтеграции. В Минветеранов уже готовят наработки, чтобы передать их руководителю новой структуры.

Технически это можно сделать отменив решения про объединение ведомств. В связи с этим возникает дискуссия – придется ли Раде переназначать руководителей двух разделенных министерств или голосовать только за главу отделившегося. Во фракции большинства уверяют, что процедурно двух голосований не потребуется.

Кроме того, в правительстве может вновь появиться отдельное министерство, отвечающее за спорт и, вероятно, молодежную политику. Оно будет создано вместо единого Министерства культуры, молодежи и спорта (МКМС), в состав которого, к тому же, входит еще и блок информационной политики.

“Спортивные организации и главы федераций, иногда вместе с нашими спортсменами-депутатами, постоянно ходят к Зеленскому и жалуются, что спорту теперь уделяется мало внимания”, – объяснил собеседник РБК-Украина в "Слуге народа".

При этом еще в прошлом году, во время подготовки к декабрьской встрече “нормандской четверки” в Париже, в Офисе президента рассматривали тему спорта как один из инструментов, чтобы наладить связи с жителями оккупированных территорий Донбасса.

Тогда на Банковой официально озвучили идею, чтобы на переговорах в Минске ОРДЛО представляли не главари боевиков, а люди из бизнеса, культуры и спорта, то есть условно “нейтральные личности”. О желании говорить с жителями Донбасса “на языке спорта, культуры и бизнеса” заявлял и советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

В пресс-службе Минкульта, комментируя РБК-Украина возможную реорганизацию, сказали, что в настоящее время ведомство работает в штатном режиме. Там напомнили, что ликвидация министерства культуры, министерства молодежи и спорта, а также реорганизация Мининформполитики фактически продолжалась до 1 января.

"Также напоминаем, что за это время был создан ряд центральных органов исполнительной власти для внедрения политики в разных сферах подчинения МКМС, в числе которых Государственное агентство спорта, конкурс на главу которого на финальном этапе", – сообщили изданию в пресс-службе.

В монокоалиции прогнозируют, что в случае реорганизации в кресле главы Минкульта останется нынешний руководитель МКМС Владимир Бородянский. И хоть сам он периодически становится объектом критики со стороны некоторых "слуг народа", его кандидатура считается почти безальтернативной, объясняли изданию источники в команде Зеленского в декабре.

По словам собеседника в окружении президента, на Банковой рассматривалась идея воссоздать и министерство аграрной политики, которое ранее присоединили к Минэкономразвития. В частности, из-за просьб украинских аграриев и важности этой сферы ввиду проводимой земельной реформы. “Аграрии хотели бы говорить о своих вопросах с человеком в ранге министра, а не с замминистром”, – объяснил источник.

В ходе формирования правительства Гончарука профильный министр Тимофей Милованов называл объединение МЭРТ и Минагро "стратегическим шагом", продиктованным земельной реформой. От идеи разделить их снова в Офисе президента все же могут отказаться. Реорганизация министерства на несколько месяцев застопорит его полноценную работу, что может быть очень неуместно на фоне запуска рынка земли.

Вполне вероятно, парламент приступит к рассмотрению профильного законопроекта во втором чтении вскоре после открытия новой сессии, уже на следующей неделе.

Успешное проведение земельного вопроса – важнейший вопрос для Кабмина, который повлияет, в том числе, на дальнейшие отношения с международными кредиторами. Последние и так недовольны тем, что иностранцев в обозримой перспективе к рынку земли не подпустят.

Концептуальные решения по перестановкам в правительстве должны быть приняты к концу текущей недели. По заверениям источников в окружении Зеленского, окончательный список "кандидатов на выход" все еще не согласован на Банковой. Очевидно, в случае новых скандалов он может быть расширен в угоду рейтинга как самого президента, так и его политсилы.