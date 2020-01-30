Слабкі місця: які зміни чекають уряд Гончарука

"Я подумав і вирішив дати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні є дуже важливими і турбують наше суспільство", – сказав Володимир Зеленський на зустрічі з Олексієм Гончаруком 17 січня, після написаної ним заяви про відставку з посади прем'єр-міністра.

За два дні до цього на YouTube з'явився аудіозапис розмови, на якій людина з голосом, схожим на Гончарука, каже, що він "повний профан в економіці", а в президента "дуже примітивне розуміння економічних процесів" і взагалі "туман у голові".

Прем'єр спершу заявив, що уряд і далі буде працювати, незважаючи на "масовані інформаційні атаки". Але потім, досить несподівано, вирішив написати заяву про відставку, "щоби забрати будь-які сумніви щодо поваги і довіри до президента". Йому ж Гончарук та передав свою заяву, хоча, згідно із законом, повинен був внести його в парламент. Але цю опцію прем'єр залишив на розсуд Зеленського.

Для фракції не склало би проблеми відправити прем'єра у відставку, якщо президент передав би його заяву в Раду, каже один зі співрозмовників у "Слузі народу". Останнє слово було за Зеленським. "На момент, коли прем'єр подав заяву, голоси за його відставку були. Варто було лише президенту передати цю заяву в парламент, і фракція б його підтримала", – сказало джерело.

З огляду на відео, записане наступного дня після скандалу з "прослушкою", йти у відставку прем'єр не збирався. І на Банковій, і в монобільшості передану президенту заяву вважають суто тактичним кроком Гончарука.

"Президент по суті опинився на розтяжці. З одного боку, і закривати очі на цей запис не варто. А з іншого, якщо б він дав добро на його звільнення, це могло б виглядати як особиста образа за сказане Гончаруком", – говорить один із депутатів у "Слузі народу".

На Банковій не стали рубати з плеча. Навряд чи самого Гончарука, а значить і весь склад уряду, найближчим часом відправлять у відставку. Але цей скандал дав президенту привід згадати про обіцяні ним у листопаді "кадрові висновки".

Слово за президентом

На зустрічі з прем'єром Зеленський доручив йому підготувати проміжний звіт Кабінету міністрів до 4 лютого. Також президент попросив Гончарука виявити "слабкі місця" в його уряді й замінити "тих чи інших керівників міністерств у відповідності з їхніми професійними якостями".

Паралельно Зеленський порадив прем'єру подумати над поділом деяких міністерств, зокрема Мінекономіки, Мінкультури та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Всі вони були утворені шляхом злиття декількох міністерств. Процес їх об'єднання фактично завершився тільки наприкінці грудня.

Ще в листопаді Зеленський в одному з відеозвернень сказав, що з тими міністрами, які не справляються зі своїми обов'язками, наприкінці року будуть прощатися. Вже тоді і в Офісі президента, і в монокоаліції накопичилися претензії до роботи уряду Гончарука.

Але з звільненнями вирішили трохи почекати, змістивши їхні терміни на лютий, коли нинішньому Кабміну виповнилося б півроку. Причому в грудні декілька співрозмовників РБК-Україна в команді Зеленського прогнозували, що ці перестановки обмежаться точковими ротаціями в окремих міністерствах.

Форсувати це питання на Банковій не збиралися до прийняття земельної реформи. Перестановки у Кабміні – "роз'єднуюче" питання для депутатів, і розколювати фракцію перед голосуванням за чутливий закон у Зеленського вважали нерозумним.

Будь-яких рішень щодо уряду загалом та окремих міністерств зокрема поки немає, стверджують декілька співрозмовників РБК-Украина в різних гілках влади. У самій фракції на цю тему говорять досить обтічно, не вдаючись у деталі.

Ці рішення будуть прийматися на Банковій і, найімовірніше, незадовго до їх розгляду в Раді, як це було у випадку з призначенням Кабміну Гончарука, говорить джерело в монокоаліції. Тим не менш, за його прогнозом, в уряді може з'явитися від трьох до семи нових міністрів, включно з головами новостворених міністерств.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура допускає, що у тих міністерствах, де необхідно активізувати роботу, керівники дійсно будуть замінені. Але це питання все ще на рівні консультацій.

"Питання можливих ротацій буде прийматися фракцією після проміжного звіту уряду, який повинен відбутися 14 лютого. Після цього фракція, детально ознайомившись зі звітом, буде приймати рішення", – сказав РБК-Україна парламентарій.

У політичних колах, висуваючи версії про "бенефіціара" історії з Гончаруком, згадали чутки про прем'єрські амбіції Арсена Авакова. Мовляв, оприлюднення записів може бути на руку главі МВС.

Але з іншого боку, звільнення Гончарука тягне за собою відставку всього уряду. Окремих міністрів, цілком ймовірно, парламент зможе перепризначити на їхні нинішні посади.

"Авакова не перепризначать. Зараз більше ніж половина фракції налаштована проти нього. Тепер голосів за його перепризначення фракція не дасть. Політична кон'юнктура змінилася, і так, як це було під час голосування за Кабмін Гончарука, вже не вийде. Так що навряд чи Аваков зараз зацікавлений у відставці прем'єра", – зазначає один зі співрозмовників у "Слузі народу".

У серпні президент особисто вмовляв фракцію підтримати призначення Авакова міністром внутрішніх справ, пообіцявши, що це "тимчасове рішення" поки тривають пошуки іншої кандидатури. Разом з тим глава правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський (СН) у недавньому інтерв'ю РБК-Україна сказав, що "випробувальний термін" міністра внутрішніх справ ще не закінчений.

Урядовий "спліт"

Поки в Офісі президента вирішували, як реагувати на "записи Гончарука", стало відомо про першу відставку в його уряді. Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про звільнення з посади. Публічно причину свого рішення вона так і не пояснила.

В команді Зеленського РБК-Україна пояснили, що головною причиною звільнення Бабак стала недостатньо ефективна робота у ввіреній їй сфері децентралізації. А у владі продовження цієї реформи вважають одним зі своїх стратегічних завдань на цей рік.

Водночас у Мінрегіоні заявили виданню, що відомство анітрохи не ігнорувало реформу децентралізації і, навпаки, зробило чимало кроків у цьому напрямку. У міністерстві зазначили, що зуміли прискорити процес об'єднання громад у порівнянні з минулим роком. Також були розроблені зміни до відповідного закону і напрацьовано законопроект про засади адміністративно-територіального устрою.

Від наступника Бабак на міністерському посту, нині губернатора Івано-Франківської області Дениса Шмигаля, джерела видання очікують великих успіхів в питанні децентралізації. Більше того, крім міністерського портфеля він може отримати статус віце-прем'єра.

Денис Шмигаль може стати віце-прем'єром (фото: Офіс президента)

З великою ймовірністю реорганізація торкнеться також міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. За інформацією кількох співрозмовників у команді Зеленського, імовірно, з його складу буде виділено Міністерство реінтеграції.

Тобто нинішнє міністерство буде знову розділене на два відомства, як це було за Кабміну Гройсмана – міністерство ветеранів та міністерство реінтеграції. Причому останнє може очолити профільний віце-прем'єр-міністр.

Обговорення цих планів підтвердила і нинішня очільниця МінВОТ Оксана Коляда, яка у разі поділу може залишитися на чолі міністерства ветеранів. За її словами, функціоналу одного міністерства недостатньо для завдань, що виникли в питанні реінтеграції. У Мінветеранів вже готують напрацювання, щоб передати їх керівнику нової структури.

Технічно це можна зробити скасувавши рішення про об'єднання відомств. У зв'язку з цим виникає дискусія – чи доведеться Раді перепризначати керівників двох розділених міністерств, чи голосувати тільки за голову відокремленого. У фракції більшості запевняють, що процедурно двох голосувань не буде потрібно.

Крім того, в уряді може знову з'явитися окреме міністерство, яке відповідає за спорт і, ймовірно, молодіжну політику. Воно буде створено замість єдиного Міністерства культури, молоді та спорту (МКМС), до складу якого, до того ж, входить ще й блок інформаційної політики.

"Спортивні організації та голови федерацій, іноді разом із нашими спортсменами-депутатами, постійно ходять до Зеленського і скаржаться, що спорту тепер приділяється мало уваги", – пояснив співрозмовник РБК-Україна в "Слузі народу".

При цьому ще минулого року, під час підготовки до грудневої зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі, в Офісі президента розглядали тему спорту як один з інструментів, щоби налагодити зв'язки з жителями окупованих територій Донбасу.

Тоді на Банковій офіційно озвучили ідею, щоби на переговорах у Мінську ОРДЛО представляли не ватажки бойовиків, а люди з бізнесу, культури і спорту, тобто умовно "нейтральні особистості". Про бажання говорити з мешканцями Донбасу "мовою спорту, культури та бізнесу" заявляв і радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

У прес-службі Мінкульту, коментуючи РБК-Україна можливу реорганізацію, сказали, що в даний час відомство працює в штатному режимі. Там нагадали, що ліквідація міністерства культури, міністерства молоді та спорту, а також реорганізація Минінформполітики фактично тривала до 1 січня.

"Також нагадуємо, що за цей час було створено низка центральних органів виконавчої влади для впровадження політики в різних сферах підпорядкування МКМС, у числі яких Державне агентство спорту, конкурс на голову якого на фінальному етапі", – повідомили виданню в прес-службі.

У монокоаліції прогнозують, що у разі реорганізації в кріслі глави Мінкульту залишиться нинішній керівник МКМС Володимир Бородянський. І хоч сам він періодично стає об'єктом критики з боку окремих "слуг народу", його кандидатура вважається майже безальтернативною, пояснювали виданню джерела в команді Зеленського в грудні.

За словами співрозмовника в оточенні президента, на Банковій розглядалася ідея відтворити і міністерство аграрної політики, яке раніше приєднали до Мінекономрозвитку. Зокрема, через прохання українських аграріїв та важливість цієї сфери зважаючи на проведення земельної реформи. "Аграрії хотіли б говорити про свої питання з людиною в ранзі міністра, а не з заступником міністра", – пояснило джерело.

Під час формування уряду Гончарука профільний міністр Тимофій Милованов називав об'єднання МЕРТ і Мінагро "стратегічним кроком", продиктованим земельною реформою. Від ідеї розділити їх знову в Офісі президента все ж можуть відмовитися. Реорганізація міністерства на кілька місяців застопорить його повноцінну роботу, що може бути дуже недоречно на тлі запуску ринку землі.

Цілком імовірно, парламент приступить до розгляду профільного законопроекту у другому читанні після відкриття нової сесії, вже наступного тижня.

Успішне проведення земельного питання – найважливіше питання для Кабміну, яке вплине, у тому числі, на подальші відносини з міжнародними кредиторами. Останні і так незадоволені тим, що іноземців в осяжній перспективі до ринку землі не підпустять.

Концептуальні рішення щодо перестановок в уряді повинні бути прийняті до кінця поточного тижня. За запевненнями джерел в оточенні Зеленського, остаточний список "кандидатів на вихід" все ще не погоджений на Банковій. Очевидно, у випадку нових скандалів він може бути розширений на догоду рейтингу як самого президента, так і його політсили.