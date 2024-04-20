Слабкість української ППО дозволяє росіянам швидко просуватися на фронті, - ISW

У звіті посилаються на відео російських військових блогерів, що демонструють, як російські літаки Су-25 і Су-34 завдають ударів по позиціях Сил оборони на малих висотах біля міста Часів Яр Донецької області. За словами блогерів, російська авіація з кінця березня дозволила загарбникам відносно швидко просунутися у цьому районі.

Експерти ISW зазначають, що здатність російських літаків діяти на відстані понад 100 кілометрів вглиб повітряного простору України біля лінії фронту без суттєвих втрат, свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі, наразі є недостатньо міцною для стримування або унеможливлення роботи російських літаків.

"Українська здатність наносити удари з великої відстані по російських стратегічних літаках, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було зроблено раніше по тактичних літаках. Однак ця українська ударна здатність не в змозі компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони на всьому театрі бойових дій в Україні", - йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що українським силам все ще доводиться використовувати матеріальну частину і визначати пріоритети в розподілі своїх обмежених засобів ППО на одних ділянках театру бойових дій, а не на інших. Це призводить до суттєвих витрат, дозволяючи російській авіації підтримувати більш послідовні та швидкі успіхи на землі, зокрема в районі міста Часів Яр.