Слабке зростання економіки висока інфляція: Fitch погіршило прогнози для України

Слабке економічне зростання та висока інфляція

Як наголошується в повідомленні, відновлення економіки України сповільнилося: у 2024 році реальний ВВП зріс на 2,9%. Fitch переглянуло прогноз зростання на 2025 рік у бік зниження до 2,5% порівняно з 2,9% у попередньому огляді.

"Це пов'язано з триваючим дефіцитом робочої сили, збитком від атак на газову інфраструктуру і закриттям Покровської шахти через війну", - йдеться в публікації.

Національний банк України посилив монетарну політику, підвищивши ключову ставку на 250 базисних пунктів із грудня 2024 року до 15,5%. Це пов'язано зі зростанням інфляції до 15,1% у квітні після середнього рівня в 6,5% у 2024 році.

"Інфляційний тиск спричинений неврожаєм, зростанням тарифів на електроенергію та підвищенням цін на послуги мобільного зв'язку. Прогнозується, що середньорічна інфляція становитиме 12,3% у 2025 році та знизиться до 6,5% у 2026 році", - прогнозують у Fitch Ratings.

Значна іноземна допомога у 2025 році

Аналітики агентства вважають, що потреби України у фінансуванні цього року будуть повністю покриті, при цьому буде створено додатковий буфер ліквідності на майбутнє.

Чисте зовнішнє фінансування очікується на рівні 55 млрд доларів порівняно із середнім показником у 25 млрд доларів на рік у 2022-2024 роках. Це пояснюється достроковим залученням прибутку від заморожених російських активів.

У програмі МВФ передбачено формування валютних резервів за рахунок іноземної допомоги: 9,1 млрд доларів у 2025 році та 8,4 млрд доларів для покриття очікуваних дефіцитів бюджету у 2026-2027 роках.

На думку Fitch, існують висока невизначеність із фінансуванням після 2025 року, тому у 2026 році обсяги внутрішніх запозичень зростуть.

Дефіцит бюджету залишиться високим

Фіскальний дефіцит України скоротився до 17,2% ВВП 2024 року завдяки високим бюджетним надходженням, незважаючи на уповільнення економіки. Fitch прогнозує зростання дефіциту до 19,3% ВВП у 2025 році.

Високе навантаження на витрати збережеться і після закінчення війни, оскільки Україна, ймовірно, збереже великі збройні сили. Згідно з оцінкою Світового банку, на відновлення України знадобиться 524 млрд доларів протягом наступного десятиліття, що приблизно в 2,8 раза перевищує номінальний ВВП країни за 2024 рік.