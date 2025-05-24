Слабый рост экономики высокая инфляция: Fitch ухудшило прогнозы для Украины

Международное агентство Fitch Ratings ждет замедления экономики Украины в 2025 году из-за войны. Рост цен превысит 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства международного агентства Fitch Ratings.
Как отмечается в сообщении, восстановление экономики Украины замедлилось: в 2024 году реальный ВВП вырос на 2,9%. Fitch пересмотрело прогноз роста на 2025 год в сторону понижения до 2,5% по сравнению с 2,9% в предыдущем обзоре.
"Это связано с продолжающимся дефицитом рабочей силы, ущербом от атак на газовую инфраструктуру и закрытием Покровской шахты из-за войны", - говорится в публикации.
Национальный банк Украины ужесточил монетарную политику, повысив ключевую ставку на 250 базисных пунктов с декабря 2024 года до 15,5%. Это связано с ростом инфляции до 15,1% в апреле после среднего уровня в 6,5% в 2024 году.
"Инфляционное давление вызвано неурожаем, ростом тарифов на электроэнергию и повышением цен на услуги мобильной связи. Прогнозируется, что среднегодовая инфляция составит 12,3% в 2025 году и снизится до 6,5% в 2026 году", - прогнозируют в Fitch Ratings.
Аналитики агентства считают, что потребности Украины в финансировании в этом году будут полностью покрыты, при этом будет создан дополнительный буфер ликвидности на будущее.
Чистое внешнее финансирование ожидается на уровне 55 млрд долларов по сравнению со средним показателем в 25 млрд долларов в год в 2022–2024 годах. Это объясняется досрочным привлечением прибыли от замороженных российских активов.
В программе МВФ предусмотрено формирование валютных резервов за счет иностранной помощи: 9,1 млрд долларов в 2025 году и 8,4 млрд долларов для покрытия ожидаемых дефицитов бюджета в 2026–2027 годах.
По мнению Fitch, существуют высокая неопределённость с финансированием после 2025 года, поэтому в 2026 году объемы внутренних заимствований возрастут.
Фискальный дефицит Украины сократился до 17,2% ВВП в 2024 году благодаря высоким бюджетным поступлениям, несмотря на замедление экономики. Fitch прогнозирует рост дефицита до 19,3% ВВП в 2025 году.
Высокая нагрузка на расходы сохранится и после окончания войны, поскольку Украина, вероятно, сохранит крупные вооруженные силы. Согласно оценке Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП страны за 2024 год.
С начала 2025 года международные финансовые организации и аналитические центры ухудшили прогнозы по росту экономики Украины. Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП до 2,0% с 2,8%.
МВФ в апреле ухудшил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году до 2,0% по сравнению с 2,5%.
НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2025 году до 3,1%.
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