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SkyUp запустить ще чотири рейси зі Львова

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 13:15
SkyUp запустить ще чотири рейси зі Львова
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Рейси почнуть виконувати улітку 2020 року

Авіакомпанія SkyUp Airlines в майбутньому літньому сезоні почне виконувати рейси з Львова в Іракліон, Батумі, Бургас і Барселону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

За словами гендиректора перевізника Євгена Хайнацького, авіакомпанія задоволена співпрацею з Львівським аеропортом.

"Незважаючи на поки ще короткий період роботи в ньому, вдалося досягти хорошої заповнюваності крісел на маршрутах з/у Львів", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що українська лоукост авіакомпанія SkyUp відновить польоти з Харкова в Париж 3 квітня 2020 року. Рейси будуть здійснюватися з квітня по жовтень двічі на тиждень - по вівторках і п'ятниця. З Харкова вильоти заплановані на 14:10 (приліт - 16:55), з Парижа виліт планується на 17:55 (приліт - 22:15).

РБК-Україна писало, що SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують з 30 березня 2020 року і будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках (виліт з Києва о 11:10) і п'ятницях (виліт в 11:25). Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в одну сторону.

Український лоукостер відкриває новий рейс в Італію SkyUp відновить рейси Харків-Париж в квітні
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