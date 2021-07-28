ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

SkyUp запустил два рейса во Францию

Новина українською →
Среда 28 июля 2021 18:32
SkyUp запустил два рейса во Францию Фото: SkyUp запустил два рейса во Францию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила два новых рейса из Украины во Францию. С августа компания будет выполнять полеты в Бове и Ниццу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Рейсы Киев - Париж/Бове будут выполняться с 20 августа три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Рейсы Киев-Ницца будут выполняться с 19 августа дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Продажа билетов на рейсы уже открыта.

При въезде во Францию необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, ранее авиакомпания SkyUp запускает авиарейсы из Киева и Львова в Саудовскую Аравию.

Кроме того, МАУ возобновляет авиарейсы в Ниццу. Первый полет состоится 8 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
SkyUp Франция Авиасообщение
NEWS
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам