SkyUp запустил два рейса во Францию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила два новых рейса из Украины во Францию. С августа компания будет выполнять полеты в Бове и Ниццу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании .

Рейсы Киев - Париж/Бове будут выполняться с 20 августа три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Рейсы Киев-Ницца будут выполняться с 19 августа дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Продажа билетов на рейсы уже открыта.

При въезде во Францию необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.