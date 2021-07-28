SkyUp запустил два рейса во Францию
Фото: SkyUp запустил два рейса во Францию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила два новых рейса из Украины во Францию. С августа компания будет выполнять полеты в Бове и Ниццу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Рейсы Киев - Париж/Бове будут выполняться с 20 августа три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Рейсы Киев-Ницца будут выполняться с 19 августа дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.
Продажа билетов на рейсы уже открыта.
При въезде во Францию необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.
Напомним, ранее авиакомпания SkyUp запускает авиарейсы из Киева и Львова в Саудовскую Аравию.
Кроме того, МАУ возобновляет авиарейсы в Ниццу. Первый полет состоится 8 августа.