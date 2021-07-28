SkyUp запустив два рейси до Франції
Фото: SkyUp запустив два рейси до Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила два нових рейси з України до Франції. З серпня компанія буде виконувати польоти в Бове і Ніццу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.
Рейси Київ-Париж / Бове будуть виконуватися з 20 серпня три рази на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях.
Рейси Київ-Ніцца будуть виконуватися з 19 серпня двічі на тиждень: по четвергах і неділях.
Продаж квитків на рейси вже відкрито.
При В'їзді до Франції необхідно мати при собі сертифікат про вакцинацію або негативний тест на коронавірус.
Нагадаємо, раніше авіакомпанія SkyUp запускає авіарейси з Києва та Львова до Саудівської Аравії.
Крім того, МАУ відновлює авіарейси в Ніццу. Перший політ відбудеться 8 серпня.