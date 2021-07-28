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SkyUp запустив два рейси до Франції

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Середа 28 липня 2021 18:32
SkyUp запустив два рейси до Франції Фото: SkyUp запустив два рейси до Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила два нових рейси з України до Франції. З серпня компанія буде виконувати польоти в Бове і Ніццу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Рейси Київ-Париж / Бове будуть виконуватися з 20 серпня три рази на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях.

Рейси Київ-Ніцца будуть виконуватися з 19 серпня двічі на тиждень: по четвергах і неділях.

Продаж квитків на рейси вже відкрито.

При В'їзді до Франції необхідно мати при собі сертифікат про вакцинацію або негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія SkyUp запускає авіарейси з Києва та Львова до Саудівської Аравії.

Крім того, МАУ відновлює авіарейси в Ніццу. Перший політ відбудеться 8 серпня.

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