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SkyUp запускает рейсы в Стамбул из Запорожья и Харькова

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 19:25
SkyUp запускает рейсы в Стамбул из Запорожья и Харькова Фото: самолеты (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейсы в Стамбул из Запорожья и Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"По маршруту Запорожье - Стамбул - Запорожье будем летать трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс состоится 28 мая. По маршруту Харьков - Стамбул - Харьков будем летать также трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоится 29 апреля", - говорится в сообщении.

В авиакомпании также отметили, что билеты уже можно приобрести на их сайте. Запорожье - Стамбул: от 1 272 грн (без багажа), Харьков - Стамбул: от 1 286 грн (без багажа).

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер SkyUp запускает рейсы из Киева в сербской столицы Белград. Первый рейс запланирован на 30 марта.

Также 29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут выполняться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

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