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SkyUp запускає рейси у Стамбул із Запоріжжя і Харкова

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 19:25
SkyUp запускає рейси у Стамбул із Запоріжжя і Харкова Фото: літаки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Український лоукостер SkyUp розширює польотну програму до Туреччини. Зокрема, авіакомпанія запускає рейси до Стамбула із Запоріжжя та Харкова.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"За маршрутом Запоріжжя - Стамбул - Запоріжжя будемо літати тричі на тиждень: по вівторках, п’ятницях і неділях. Перший рейс відбудеться 28 травня. За маршрутом Харків - Стамбул - Харків літатимемо також тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях. Перший рейс відбудеться 29 квітня", - йдеться у повідомленні.

У авіакомпанії також зазначили, що квитки вже можна придбати на їхньому сайті. Запоріжжя - Стамбул: від 1 272 грн (без багажу), Харків - Стамбул: від 1 286 грн (без багажу).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лоукостер SkyUp запускає рейси з Києва до сербської столиці Белград. Перший рейс запланований на 30 березня.

Також 29 березня SkyUp запускає новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

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