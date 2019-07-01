SkyUp сообщила о задержке ряда рейсов из-за неисправностей у двух самолетов

Авиакомпания SkyUp в понедельник вечером, 1 июля, сообщила о задержке ряда рейсов из-за неисправностей, обнаруженных у двух самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список рейсов, обнародованный на странице авиаперевозчика в Facebook.

Сообщается, что "ряд рейсов 1 июля 2019 года вылетает с задержками". Причина - у двух самолетов были обнаружены неисправности, указывает пресс-служба.

В частности, задерживаются следующие рейсы:

PQ 671 Киев (Борисполь) - Катания

PQ 672 Катания - Киев (Борисполь)

PQ 4413 Киев (Борисполь) - Анталия

PQ 4414 Анталия - Киев (Борисполь)

PQ 7801 Киев (Борисполь) - Тиват

PQ 7802 Тиват - Киев (Борисполь)

PQ 7109 Киев (Борисполь) - Шарм-эль-Шейх

PQ 7110 Шарм-эль-Шейх - Киев (Борисполь)

PQ 421 Киев (Борисполь) - Батуми

PQ 422 Батуми - Киев (Борисполь)

PQ 3101 Киев (Борисполь) - Монастир

PQ 3102 Монастир - Киев (Борисполь)

PQ 2080 Шарм-эль-Шейх - Львов

PQ 7011 Киев (Борисполь) - Хургада

PQ 7012 Хургада - Киев (Борисполь)

PQ 3121 Харьков - Монастир

PQ 3122 Монастир - Харьков

PQ 434 Тбилиси - Киев (Борисполь)

PQ 433 Киев (Борисполь) -Тбилиси

Пресс-служба SkyUp сообщила "Интерфакс-Украина", что оба самолета будут готовы к выполнению рейсов с 19:00 понедельника.

Напомним, Барышевский районный суд Киевской области временно остановил действие лицензии авиакомпании "Авиакомпания Скайап" на право перевозок пассажиров воздушным транспортом. Согласно решению суда, действие лицензии приостановлено в рамках обеспечения иска к компании.