SkyUp сообщила о задержке ряда рейсов из-за неисправностей у двух самолетов

Рейсы задержаны в связи с тем, что у двух самолетов были обнаружены неисправности
Авиакомпания SkyUp в понедельник вечером, 1 июля, сообщила о задержке ряда рейсов из-за неисправностей, обнаруженных у двух самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список рейсов, обнародованный на странице авиаперевозчика в Facebook.
Сообщается, что "ряд рейсов 1 июля 2019 года вылетает с задержками". Причина - у двух самолетов были обнаружены неисправности, указывает пресс-служба.
В частности, задерживаются следующие рейсы:
Пресс-служба SkyUp сообщила "Интерфакс-Украина", что оба самолета будут готовы к выполнению рейсов с 19:00 понедельника.
Напомним, Барышевский районный суд Киевской области временно остановил действие лицензии авиакомпании "Авиакомпания Скайап" на право перевозок пассажиров воздушным транспортом. Согласно решению суда, действие лицензии приостановлено в рамках обеспечения иска к компании.