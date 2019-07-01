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SkyUp повідомила про затримку низки рейсів через несправності у двох літаків


Рейси затримані у зв'язку з тим, що у двох літаків були виявлені несправності

Авіакомпанія SkyUp у понеділок ввечері, 1 липня, повідомила про затримку низки рейсів через несправності, виявлені у двох літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список рейсів, оприлюднений на сторінці авіаперевізника у Facebook.

Повідомляється, що "ряд рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками". Причина - у двох літаків були виявлені несправності, вказує прес-служба.

Зокрема, затримуються наступні рейси:

  • PQ 671 Київ (Бориспіль) - Катання
  • PQ 672 Катання - Київ (Бориспіль)
  • PQ 4413 Київ (Бориспіль) - Анталія
  • PQ 4414 Анталія - Київ (Бориспіль)
  • PQ 7801 Київ (Бориспіль) - Тіват
  • PQ 7802 Тіват - Київ (Бориспіль)
  • PQ 7109 Київ (Бориспіль) - Шарм-ель-Шейх
  • PQ 7110 Шарм-ель-Шейх - Київ (Бориспіль)
  • PQ 421 Київ (Бориспіль) - Батумі
  • PQ 422 Батумі - Київ (Бориспіль)
  • PQ 3101 Київ (Бориспіль) - Монастір
  • PQ 3102 Монастир - Київ (Бориспіль)
  • PQ 2080 Шарм-ель-Шейх - Львів
  • PQ 7011 Київ (Бориспіль) - Хургада
  • PQ 7012 Хургада - Київ (Бориспіль)
  • PQ 3121 Харків - Монастір
  • PQ 3122 Монастір - Харків
  • PQ 434 Тбілісі - Київ (Бориспіль)
  • PQ 433 Київ (Бориспіль) -Тбілісі

Прес-служба SkyUp повідомила "Інтерфакс-Україна", що обидва літаки будуть готові до виконання рейсів з 19:00 понеділка

Нагадаємо, Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії "Авіакомпанія Скайап" на право перевезень пасажирів повітряним транспортом. Згідно з рішенням суду, дія ліцензії зупинена в рамках забезпечення позову до компанії.

 

 

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