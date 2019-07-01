SkyUp повідомила про затримку низки рейсів через несправності у двох літаків

Авіакомпанія SkyUp у понеділок ввечері, 1 липня, повідомила про затримку низки рейсів через несправності, виявлені у двох літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на список рейсів, оприлюднений на сторінці авіаперевізника у Facebook.

Повідомляється, що "ряд рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками". Причина - у двох літаків були виявлені несправності, вказує прес-служба.

Зокрема, затримуються наступні рейси:

PQ 671 Київ (Бориспіль) - Катання

PQ 672 Катання - Київ (Бориспіль)

PQ 4413 Київ (Бориспіль) - Анталія

PQ 4414 Анталія - Київ (Бориспіль)

PQ 7801 Київ (Бориспіль) - Тіват

PQ 7802 Тіват - Київ (Бориспіль)

PQ 7109 Київ (Бориспіль) - Шарм-ель-Шейх

PQ 7110 Шарм-ель-Шейх - Київ (Бориспіль)

PQ 421 Київ (Бориспіль) - Батумі

PQ 422 Батумі - Київ (Бориспіль)

PQ 3101 Київ (Бориспіль) - Монастір

PQ 3102 Монастир - Київ (Бориспіль)

PQ 2080 Шарм-ель-Шейх - Львів

PQ 7011 Київ (Бориспіль) - Хургада

PQ 7012 Хургада - Київ (Бориспіль)

PQ 3121 Харків - Монастір

PQ 3122 Монастір - Харків

PQ 434 Тбілісі - Київ (Бориспіль)

PQ 433 Київ (Бориспіль) -Тбілісі

Прес-служба SkyUp повідомила "Інтерфакс-Україна", що обидва літаки будуть готові до виконання рейсів з 19:00 понеділка

Нагадаємо, Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії "Авіакомпанія Скайап" на право перевезень пасажирів повітряним транспортом. Згідно з рішенням суду, дія ліцензії зупинена в рамках забезпечення позову до компанії.