SkyUp продлевает внутренние рейсы в Украине до конца октября

Продажа билетов была открыта до 15 сентября
Авиакомпания SkyUp Airlines продлевает регулярные рейсы по маршрутам Киев-Одесса и Киев-Запорожье и обратно до 24 октября 2020 года на фоне адаптивного карантина в Украине. Продажа билетов уже открыта.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Рейсы продлевают с 16 сентября по 24 октября. Продажа билетов открыта на следующие направления:
В авиакомпании напомнили, что до 16 сентября SkyUp осуществляет авиаперевозки между регионами страны: Харьков-Одесса-Харьков по понедельникам, средам, четвергам и субботам; Львов-Херсон-Львов, по понедельникам, четвергам, субботам, а также Львов-Одесса-Львов - каждый вторник и пятницу, воскресенье.
Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила внутренние регулярные перелеты с конца июня.
Тогда было принято решение об открытии рейсов до 16 сентября.