SkyUp продлевает внутренние рейсы в Украине до конца октября

Авиакомпания SkyUp Airlines продлевает регулярные рейсы по маршрутам Киев-Одесса и Киев-Запорожье и обратно до 24 октября 2020 года на фоне адаптивного карантина в Украине. Продажа билетов уже открыта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы продлевают с 16 сентября по 24 октября. Продажа билетов открыта на следующие направления:

Киев - Запорожье: 6 раз в неделю (все дни, кроме субботы)

Запорожье - Киев: 6 раз в неделю (все дни, кроме воскресенья)

Киев - Одесса (утренние рейсы: ежедневно; вечерний рейс: каждую пятницу)

Одесса - Киев (утренние рейсы: ежедневно; вечерний рейс: еженедельно).

В авиакомпании напомнили, что до 16 сентября SkyUp осуществляет авиаперевозки между регионами страны: Харьков-Одесса-Харьков по понедельникам, средам, четвергам и субботам; Львов-Херсон-Львов, по понедельникам, четвергам, субботам, а также Львов-Одесса-Львов - каждый вторник и пятницу, воскресенье.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила внутренние регулярные перелеты с конца июня.

Тогда было принято решение об открытии рейсов до 16 сентября.