SkyUp продовжує внутрішні рейси в Україні до кінця жовтня

Авіакомпанія SkyUp Airlines продовжує регулярні рейси за маршрутами Київ-Одеса і Київ-Запоріжжя і назад до 24 жовтня 2020 року на тлі адаптивного карантину в Україні. Продаж квитків вже відкритий.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Рейси продовжують з 16 вересня по 24 жовтня. Продаж квитків відкрита на наступні напрямки:

Київ - Запоріжжя: 6 раз в тиждень (всі дні, крім суботи)

Запоріжжя - Київ: 6 раз в тиждень (всі дні, крім неділі)

Київ - Одеса (ранкові рейси: щодня; вечірній рейс: щоп'ятниці)

Одеса - Київ (ранкові рейси: щодня; вечірній рейс: щотижня).

В авіакомпанії нагадали, що до 16 вересня SkyUp здійснює авіаперевезення між регіонами країни: Харків-Одеса-Харків по понеділках, середах, четвергах і суботах; Львів-Херсон-Львів, по понеділках, четвергах, суботах, а також Львів-Одеса-Львів - щовівторка і щоп'ятниці, неділя.

Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines відновила внутрішні регулярні перельоти з кінця червня.

Тоді було прийнято рішення про відкриття рейсів до 16 вересня.