SkyUp объявил о возобновлении внутренних рейсов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет внутренние регулярные перелеты. Первые рейсы запланированы на 26 июня.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Сообщается, что SkyUp возобновляет регулярные перевозки с внутреннего сообщения. Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.

Первые рейсы SkyUp запланированы на 26, 29 и 30 июня.

26 июня 2020

Киев - Львов

Киев - Одесса

29 июня 2020

Киев - Харьков

Киев - Запорожье

Львов - Киев

Одесса - Киев

30 июня 2020

Киев - Львов

Кроме того, стартовала продажа билетов на с 1 июля по 15 сентября с вылетом из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а также по маршрутам Харьков - Львов - Харьков, Харьков - Одесса - Харьков, Львов - Херсон - Львов, Львов - Одесса - Львов. Стоимость билетов начинается от 500 гривен в одну сторону.

Расписание международной полетной программы находится на стадии разработки.

Напомним, ранее европейский лоукостер Ryanair возобновил рейсы в Украину.

Сегодня стало известно, что Украина попала в список стран "красной зоны", что может повлиять на возобновление международных перелетов.