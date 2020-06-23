SkyUp объявил о возобновлении внутренних рейсов

Первые рейсы запланированы уже на 26 июня
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет внутренние регулярные перелеты. Первые рейсы запланированы на 26 июня.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Сообщается, что SkyUp возобновляет регулярные перевозки с внутреннего сообщения. Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.
Первые рейсы SkyUp запланированы на 26, 29 и 30 июня.
26 июня 2020
29 июня 2020
30 июня 2020
Кроме того, стартовала продажа билетов на с 1 июля по 15 сентября с вылетом из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а также по маршрутам Харьков - Львов - Харьков, Харьков - Одесса - Харьков, Львов - Херсон - Львов, Львов - Одесса - Львов. Стоимость билетов начинается от 500 гривен в одну сторону.
Расписание международной полетной программы находится на стадии разработки.
Напомним, ранее европейский лоукостер Ryanair возобновил рейсы в Украину.
Сегодня стало известно, что Украина попала в список стран "красной зоны", что может повлиять на возобновление международных перелетов.
Автор: РБК-Украина