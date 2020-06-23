SkyUp оголосив про відновлення внутрішніх рейсів

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відновлює внутрішні регулярні перельоти. Перші рейси заплановано на 26 червня.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

Повідомляється, що SkyUp відновлює регулярні перевезення з внутрішнього сполучення. Вже у червні з Києва можна буде полетіти до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, а в липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом та Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном.

Перші рейси SkyUp заплановано на 26, 29 та 30 червня.

26 червня 2020

Київ - Львів

Київ - Одеса

29 червня 2020

Київ - Харків

Київ - Запоріжжя

Львів - Київ

Одеса - Київ

30 червня 2020

Київ - Львів

Крім того, стартував продаж квитків на з 1 липня по 15 вересня з вильотом з Києва до Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя, а також за маршрутами Харків - Львів - Харків, Харків - Одеса - Харків, Львів - Херсон - Львів, Львів - Одеса - Львів Вартість квитків починається від 500 гривень в одну сторону.

Розклад міжнародної польотної програми знаходиться на стадії розробки.

Нагадаємо, раніше європейський лоукостер Ryanair відновив рейси до України.

Сьогодні стало відомо, що Україна потрапила до списку країн "червоної зони", що може вплинути на відновлення міжнародних перельотів.