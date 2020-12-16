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SkyUp запускает рейсы из Киева в Штутгарт

Украина, Среда 16 декабря 2020 16:45
SkyUp запускает рейсы из Киева в Штутгарт
Фото: украинцы смогут полететь в Штутгарт (travelspy)
Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в немецкий Штутгарт. Регулярные полеты начнутся c 29 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Штутгарт стал вторым городом Германии, куда будет летать компания с 2021 года - с весны SkyUp также начнет полеты в Берлин.

Также, по данным пресс-службы, компания запланировала активное расширение маршрутной сети в страны Европы - как из Киева, так и из регионов. О деталях сообщат в ближайшее время.

Ранее SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период следующего года.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров.

РБК-Украина писало, что ирландский лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

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