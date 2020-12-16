SkyUp запускає рейси з Києва до Штутгарта

Фото: українці зможуть полетіти до Штутгарта (travelspy)

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва до німецького Штутгарта. Регулярні польоти почнуться c 29 березня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях. Штутгарт став другим містом Німеччини, куди буде літати компанія з 2021 року - з весни SkyUp також почне польоти до Берліна.

Також, за даними прес-служби, компанія запланувала активне розширення маршрутної мережі в країни Європи - як з Києва, так і з регіонів. Про деталі повідомлять найближчим часом.

Раніше SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів в дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період наступного року.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 28 березня відновлює міжнародні рейси за 43 маршрутами. Внутрішні рейси будуть відправлятися з семи обласних центрів.

РБК-Україна писало, що ірландський лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.