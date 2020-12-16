ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

SkyUp запускає рейси з Києва до Штутгарта

Україна, Середа 16 грудня 2020 16:45
SkyUp запускає рейси з Києва до Штутгарта
Фото: українці зможуть полетіти до Штутгарта (travelspy)
Автор: РБК-Україна

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва до німецького Штутгарта. Регулярні польоти почнуться c 29 березня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях. Штутгарт став другим містом Німеччини, куди буде літати компанія з 2021 року - з весни SkyUp також почне польоти до Берліна.

Також, за даними прес-служби, компанія запланувала активне розширення маршрутної мережі в країни Європи - як з Києва, так і з регіонів. Про деталі повідомлять найближчим часом.

Раніше SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів в дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період наступного року.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 28 березня відновлює міжнародні рейси за 43 маршрутами. Внутрішні рейси будуть відправлятися з семи обласних центрів.

РБК-Україна писало, що ірландський лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство туризмSkyUpЛокдаун

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся