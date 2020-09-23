Skyrizon и DCH повторно обратились к АМКУ за разрешением на концентрацию "Мотор Сичи"

Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее китайские партнеры Skyrizon повторно подали заявку в Антимонопольный комитет Украины на согласование покупки пакета акций АО "Мотор Сич".

Об этом сообщила пресс-служба DCH.

Как отмечают в пресс-службе компании, китайские акционеры АО "Мотор Сич" не могут приступить к управлению компанией с 2017 года.

Они также напоминают, что в течение всего этого периода времени деятельность предприятия заблокирована из-за ряда арестов, наложенных в рамках уголовных дел трехлетней давности, в которых нет подозреваемых и которые даже не расследуются.

Напомним, ранее в видеообращении, предоставленном РБК-Украина ключевой акционер компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon Ван Цзин заявил, что озабоченность китайских инвесторов "Мотор Сичи" связана как с финансовым ущербом, который они понесли, инвестировав более $1 млрд, так и с плачевным положением дел на предприятии.

"Как инвестора, меня очень удивляет один вопрос - почему кроме нас никого по-настоящему не волнует вопрос выживания "Мотор Сич"? Чтобы получить бóльшую долю рынка на крупнейшем, наиболее быстрорастущем в мире китайском рынке, занять на нем более сильные позиции и получить перспективы развития, компания должна сформулировать и реализовать стратегический среднесрочный и долгосрочный план развития своей продукции и услуг", - сказал Ван Цзин.

Как известно, 14 сентября Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест на акции АО "Мотор Сич". По словам адвокатов, своими решениями украинские суды содействуют блокированию работы предприятия, а также пытаются "заморозить" нынешнюю патовую ситуацию, что является систематическим нарушением прав акционеров.

Помимо этого, адвокаты отмечают, что надуманные уголовные дела и последовавшие за ними аресты акций имеют политическую и коррупционную подоплеку.

В свою очередь, 4 сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.