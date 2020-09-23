Skyrizon та DCH повторно звернулися до АМКУ за дозволом на концентрацію "Мотор Січі"

Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського та її китайські партнери Skyrizon повторно подали заявку в Антимонопольний комітет України на погодження купівлі пакету акцій АТ "Мотор Січ".

Про це повідомила прес-служба DCH.

Як відзначають в прес-службі компанії, китайські акціонери АТ "Мотор Січ" не можуть приступити до управління компанією з 2017 року.

Вони також нагадують, що протягом усього цього періоду часу діяльність підприємства заблокована через низку арештів, накладених в рамках кримінальних справ трирічної давності, в яких немає підозрюваних і які навіть не розслідуються.

Нагадаємо, раніше в відеозверненні, наданому РБК-Україна ключовий акціонер компаній Beijing Xinwei Technology Group і Beijing Skyrizon Ван Цзін заявив, що стурбованість китайських інвесторів "Мотор Січі" пов'язана з фінансовим збитком, який вони зазнали, інвестувавши понад $1 млрд, так і з жалюгідним станом справ на підприємстві.

"Як інвестора, мене дуже дивує одне питання - чому крім нас нікого по-справжньому не хвилює питання виживання "Мотор Січ"? Щоб отримати більшу частку ринку на найбільшому, найбільш динамічному у світі китайському ринку, зайняти на ньому сильніші позиції і отримати перспективи розвитку, компанія повинна сформулювати та реалізувати стратегічний середньостроковий і довгостроковий план розвитку своєї продукції і послуг", - сказав Ван Цзін.

Як відомо, 14 вересня Шевченківський районний суд Києва відмовився знімати арешт на акції АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів, своїми рішеннями українські суди сприяють блокуванню роботи підприємства, а також намагається "заморозити" нинішню патову ситуацію, що є систематичним порушенням прав акціонерів.

Крім цього, адвокати відзначають, що надумані кримінальні справи і подальші арешти акцій мають політичну і корупційне підґрунтя.

Своєю чергою, 4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.