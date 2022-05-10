ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших", - СБУ

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 13:51
Чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших", - СБУ Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов, где он заявляет, что для того, чтобы скрыть свои потери на войне, Россия записывает убитых военных в список "без вести пропавших".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что их тела складируют на импровизированных свалках, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают двух метров высотой.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле - не поле, полигон - не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост ..." - рассказывает оккупант своей жене из "ДНР".

По его словам, эту свалку организовать прямо под Донецком. Его охрана зарабатывает бешеные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

"А узнал он об этом - потому что там его знакомая отыскала тело брата. Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорванные собаками или гнили на полигоне под открытым небом", - сообщает СБУ.

Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый разговор оккупантов из Херсонской области.

Также мы писали, что во Львове СБУ задержала четырех мужчин, которые выложили в соцсети кадры ракетных ударов.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы