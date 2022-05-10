Чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших", - СБУ

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов, где он заявляет, что для того, чтобы скрыть свои потери на войне, Россия записывает убитых военных в список "без вести пропавших".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что их тела складируют на импровизированных свалках, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают двух метров высотой.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле - не поле, полигон - не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост ..." - рассказывает оккупант своей жене из "ДНР".

По его словам, эту свалку организовать прямо под Донецком. Его охрана зарабатывает бешеные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

"А узнал он об этом - потому что там его знакомая отыскала тело брата. Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорванные собаками или гнили на полигоне под открытым небом", - сообщает СБУ.