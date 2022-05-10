Щоб приховати втрати на війні, РФ записує вбитих солдатів до "безвісти зниклих", - СБУ
Служба безпеки України перехопила розмову окупантів де він заявляє, що для того, щоб приховати свої втрати на війні, Росія записує убитих військових до списку "безвісти зниклих".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що їхні тіла складують на імпровізованих звалищах, де "двухсотих" так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки.
"Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле – не поле, полігон – не полігон… Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки з людського зростання…" - розповідає окупант своїй дружині з "ДНР".
За його словами, це звалище організувати прямо під Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.
"А дізнався він про це - бо там його знайома відшукала тіло брата. Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба", - повідомляє СБУ.
Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нову розмову окупантів з Херсонської області.
Також ми писали, що у Львові СБУ затримала чотирьох чоловіків, які виклали у соцмережі кадри ракетних ударів.
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