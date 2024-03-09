Скручений пробіг автомобіля: як виявити і на що впливає

Не буде перебільшенням сказати, що машина з справжніми показаннями одометра на вторинному авторинку – велика рідкість. При цьому в багатьох випадках ця цифра дійсно важлива для покупця вживаного авто. Проте, є кілька маркерів, які допоможуть визначити пробіг більш-менш точно.

Розраховувати на те, що одометр вживаного автомобіля на авторинку показує правду, не можна. Особливо якщо йдеться про машину, пригнану з-за кордону, коли вона пройшла через кілька рук вже після того, як її позбувся перший власник-європеєць. Хоча саме в такому випадку правдивість одометра має найбільше значення.

Чому пробіг автомобіля важливий

Пробіг і вік автомобіля – два головні чинники, які визначають реальний стан вживаної машини і впливають на доцільність її придбання. І якщо вік важливий лише для стану кузова (корозія) та тягового акумулятора (якщо йдеться про гібрид чи чисту “електричку”), то пробіг відображає стан механіки – двигуна, коробки передач, ведучого моста, ходової частини. Всі ці агрегати мають певний ресурс у кілометрах. В залежності від розмірного класу і рівня "преміальності" моделі ресурс становить порядку 200 – 400 тисяч кілометрів. І якщо його залишок невеликий, новому власнику незабаром доведеться ремонтувати фактично півмашини.

Зла іронія долі у тому, що саме у найдорожчих в ремонті машин – свіжих роками іномарок, пригнаних на продаж з-за кордону – замаскувати великий пробіг найпростіше. Оскільки більшість з них мають високоякісне оздоблення інтер’єру, яке довго протистоїть зношенню. Плюс умови і режим експлуатації автомобілів в багатих країнах близькі до ідеальних, тож зовнішні сліди зносу і після 300 – 400 тисяч кілометрів у них бувають мінімальними.

Який має пробіг б/в машини

Перш за все треба знати, що пересічний автомобіліст з розвиненої країни – перший власник автомобіля – зазвичай продає його з пробігом не менше 300 – 400 тисяч км. За цей час він бере з машини все, за що заплатив при її купівлі в автосалоні – тобто більшу частину ресурсу. На цей момент машина наближається відразу до кількох масштабних ремонтів – двигуна, коробки передач, гальмівної системи і підвіски.

Враховуючи, що щорічний пробіг для більшості нових автомобілів у Європі не менше 30 – 60 тисяч км, можна зрозуміти, що машина може "відпрацювати своє" і за 5 років. Тому якщо вам пропонують 5 – 6-річний автомобіль з чудовим виглядом, зовсім необов’язково, що він дійсно має жаданий для українських покупців пробіг 180 – 220 тисяч кілометрів. Швидше за все, в півтора-два рази більше.

Щодо вживаних машин від українських власників, середній річний пробіг для України – порядку 15 тисяч кілометрів. У великому місті ця цифра сягає 25 – 30 тисяч, а в маленьких населених пунктах, де маршрути коротші, середній річний пробіг – близько 10 – 12 тисяч.

Відповідно, перемноживши паспортні роки машини на середній для її регіону річний пробіг, можна отримати більш-менш реальний кілометраж, який має бути на її одометрі. Якщо суттєво менше – або прилад "змотали", або це той рідкісний випадок, коли машина з якоїсь екстремальної причини більшу частину життя простояла в гаражі.

Які ознаки змотаного пробігу

Виявити невідповідність показань одометра реальному пробігу можна лише після аналізу набору даних, і то навряд чи результат можна буде вважати гарантовано точним. Проте, якщо сумнівів виявиться надто багато, від такого авто краще відмовитись або вимагати суттєвої знижки в ціні, яка компенсує неодмінні ремонти.

Пам'ять електронних блоків . "Відмотати" цифри на одометрі для спеціально навчених фахівців сьогодні не становить великої проблеми. Але інформація про кілометраж може також зберігатись в блоках управління окремих агрегатів. Шукати її там і корегувати, по-перше, треба вміти, а по-друге, за це треба доплачувати. Тобто якщо машина в цілому не дуже дорога, хитрий продавець може і не вичищати всі її блоки. Відповідно, під час діагностики уподобаного екземпляра перед покупкою досвідчений фахівець може виявити невідповідності.

. "Відмотати" цифри на одометрі для спеціально навчених фахівців сьогодні не становить великої проблеми. Але інформація про кілометраж може також зберігатись в блоках управління окремих агрегатів. Шукати її там і корегувати, по-перше, треба вміти, а по-друге, за це треба доплачувати. Тобто якщо машина в цілому не дуже дорога, хитрий продавець може і не вичищати всі її блоки. Відповідно, під час діагностики уподобаного екземпляра перед покупкою досвідчений фахівець може виявити невідповідності. Сайти і бази даних. Існує кілька інтернет-порталів (скажімо, CarFax та AutoCheck), де можна перевірити дані про пробіг конкретної машини. В першу чергу це стосується нещодавно завезених в країну екземплярів. Але для цього потрібно знати VIN-код автомобіля. Найбільш фартовим покупцям вдається ”нагуглити” цікаву їм машину просто за запитом по він-коду – наприклад, на сайті оголошень, де перший власник вказував показання одометра.

Існує кілька інтернет-порталів (скажімо, CarFax та AutoCheck), де можна перевірити дані про пробіг конкретної машини. В першу чергу це стосується нещодавно завезених в країну екземплярів. Але для цього потрібно знати VIN-код автомобіля. Найбільш фартовим покупцям вдається ”нагуглити” цікаву їм машину просто за запитом по він-коду – наприклад, на сайті оголошень, де перший власник вказував показання одометра. Офіційний дилер . Корисну інформацію про відносно молоду машину часто можна знайти в базах дилера, на СТО якого вона обслуговувалась у перші роки після покупки. Під час звернення гарантійної машини її пробіг обов’язково фіксується майстром-приймальником.

. Корисну інформацію про відносно молоду машину часто можна знайти в базах дилера, на СТО якого вона обслуговувалась у перші роки після покупки. Під час звернення гарантійної машини її пробіг обов’язково фіксується майстром-приймальником. Інтер'єр. Навіть громадянин без професійної підготовки може знайти в салоні машини сліди великого пробігу. Його видають потертості на краях подушок сидіння водія: натуральна шкіра отримує тріщини і потертості після 100 – 150 тисяч кілометрів пробігу, якісна штучна (екошкіра) – навіть більше того, добротна тканина протирається після 100 тис. км. В районі 80 – 100 тисяч з’являються перші ознаки зносу на органах керування – кермі, педалях, чохлі важеля МКП, “популярних” кнопках на торпедо і під кермом. При цьому майте на увазі, що нові деталі в салоні теж повинні викликати сумніви: якщо їх нещодавно замінили, значить, вони були зношені сильніше, ніж “підтверджує” одометр.

Навіть громадянин без професійної підготовки може знайти в салоні машини сліди великого пробігу. Його видають потертості на краях подушок сидіння водія: натуральна шкіра отримує тріщини і потертості після 100 – 150 тисяч кілометрів пробігу, якісна штучна (екошкіра) – навіть більше того, добротна тканина протирається після 100 тис. км. В районі 80 – 100 тисяч з’являються перші ознаки зносу на органах керування – кермі, педалях, чохлі важеля МКП, “популярних” кнопках на торпедо і під кермом. При цьому майте на увазі, що нові деталі в салоні теж повинні викликати сумніви: якщо їх нещодавно замінили, значить, вони були зношені сильніше, ніж “підтверджує” одометр. Двигун. Сучасні двигуни хоч і мають ресурс менший, ніж десяток-півтора років тому, але після 200 – 250 тисяч повинні працювати рівно на всіх режимах, без окремо відчутних шумів і без видимого диму з вихлопної труби. Запуск має бути легким і "на холодну", і "на гарячу". На зовнішніх поверхнях двигуна такого віку не має бути чорних маслянистих і гладких лакоподібних відкладень. Але потіння в окремих місцях оливою в деяких моделях двигунів вважається нормальним і після 150 тисяч кілометрів. Двигун доглянутої машини з реальним пробігом 150 – 200 тис. не потребує мийки; якщо ви таке побачили, значить, власник намагався прибрати сліди чогось поганого. Зазначимо, що детальну діагностику двигуна таки треба виконувати не візуально, а за допомогою приладів – компресометра, газоаналізатора, мотортестера.

Якщо коротко

Сподіваємось, ви розумієте, що хвилюватись щодо актуальності пробігу машини, яку ви хочете придбати, є сенс тільки коли вона не старше, скажімо, десяти років. Тому що в більш поважному віці всі її важливі деталі будуть вже не рідними, а заміненими на СТО, і значить, ніякого зв’язку з пробігом на одометрі не матимуть. Відповідно, найважливішим тоді буде реальний стан автомобіля, а не зафіксований пробіг. І ще суттєвий момент: кожна модель авто має власні характерні показники ресурсу, критичного віку і критичного пробігу. І обираючи машину, ці цифри треба з’ясувати заздалегідь.