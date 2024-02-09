Для асфальту та багнюки: ТОП-5 найміцніших авто, вироблених в Україні

Історія автомобільної промисловості на території України нараховує мало не сто років, і першу її продукцію не можна побачити навіть у музеях. Натомість дещо з того, що було створено трохи пізніше, сьогодні можна зустріти просто на українських дорогах – такими вже вони виявилися міцними.

В цілому для автомобіля критерій міцності не завжди головний, але є чимало випадків, коли фізична міцність відігравала для певної моделі ключову роль.

КрАЗ-256 (1966 – 1994 рр.)

Ця машина, здається, побудувала півкраїни, якщо не півсвіту – 12-тонні кременчуцькі самоскиди КрАЗ-256 працювали на зведенні найрізноманітніших об’єктів на п’яти континентах. Її успіх на будівництві та на ринках забезпечила саме витривала конструкція, яка допускала можливість перевантаження і впевнений рух шляхами поганої якості без наслідків для ресурсу. У 1970-ті у суворих умовах Сибіру і Заполяр’я були проведені прямі порівняльні випробування КрАЗ-256Б і німецьких самоскидів Magirus-Deutz 290D26K (сьогодні цей виробник називається Iveco Magirus AG). Простої "Магірусів" через механічні поламки виявилися на 21% більше, ніж КрАЗів. За всі роки роботи заводу в Кременчуку випустили 278 233 самоскидів 256-і моделі – цифра майже неймовірна для світу вантажівок.

"Запорожець" ЗАЗ-966/-968 (1966 – 1994 рр.)

"Запорожець" другого покоління незаслужено засунутий у тінь свого попередника-"горбатого". Між тим, модель, яка до 1979-го мала всі підстави називатися “вухатою”, не менш харизматична і свого часу користувалася попитом серед автомобілістів з скромним достатком. Виконаний в модній у 1960-х стилістиці з "карнизом" під підвіконною лінією, "вухатий" був цілком сучасним і в технічному плані. А ще, як не дивно, відрізнявся від закордонних однокласників багатою комплектацією – хоча тоді про це мало хто здогадувався. В цілому автомобіль не відрізнявся особливою надійністю, але, як і інші "Запорожці", прощав перевантаження, їзду на поганих шляхах і взагалі експлуатацію в суворих умовах без належного сервісу і якісних витратних матеріалів. Особливо міцним виявився кузов – він не страждає від втомних руйнувань і добре протистоїть корозії. І це одна з причин, за якою нечисленні вже власники "Запорожців" дотепер бачать сенс підтримувати їх в строю.

ЛАЗ-695 (1956 – 2010 р.)

Лінійка ЛАЗ-695 трималася у виробництва протягом всієї історії Львівського автобусного заводу. Змінювалися так звана передня маска, оформлення корми і літерний індекс, а в технічному плані серйозних змін практично не було. Як і інша радянська техніка, автобуси ЛАЗ проектувалися з розрахунком на багатократні капітальні ремонти – всі важливі агрегати легко демонтувалися, перебиралися і знов встановлювалися у свіжопофарбований кузов. І оскільки несуча система автобуса (він мав фактично несучий кузов с нижньою силовою основою) мала величезний ресурс, кожен автобус міг успішно служити протягом кількох десятиліть. Певно, єдине, що врешті-решт прискорило виведення 695-х з повсюдної експлуатації вже у XXI столітті – це ненажерливий бензиновий V8, який створювався в часи, коли бензин коштував дешевше лимонаду.

Ssang Yong Rexton (2005 – 2014 р.)

Схоже це одна з сторінок нашого автопрому, яка забудеться раніше за інші. І це несправедливо, адже КрАСЗ – Кременчуцький автоскладальний завод (на плутати з КрАЗом) свого часу зробив для нас доступними цілий перелік закордонних легкових моделей і позашляховиків. Суворі позашляховики Ssang Yong Rexton складалися поагрегатно в окремому цеху, і вони дотепер використовуються там, де потрібна витривалість і комфортний рух будь-якими шляхами.

Skoda Octavia Tour (2002 – 2010 рр.)

Перша Octavia стала однією з перших іномарок (тоді ще було доречним таке слово), доступних українському споживачеві новими. Автомобіль дійсно дуже вдалий, надійний, витривалий і практичний, через що, до речі, повільно втрачає ціну. Так, спочатку складання було викрутковим (так зване SKD – великовузлове), але згодом налагодили і дрібновузлове складання (CKD), тобто "Октавія" стала ще більш українською. Приставку Tour модель Octavia першого покоління отримала у 2004 р., тобто після того, як паралельно з нею почала випускатись новіша Octavia А5 – вже другої генерації. Показово, що попри поважний вік моделі, Skoda Octavia Tour дотепер високо котирується серед хазяйновитих громадян.

Якщо коротко

Поняття міцного автомобіля уходить в минуле, оскільки у творців нинішніх моделей інші пріоритети – висока технологічність (в розумінні легкого і низьковитратного конвеєрного складання), мінімальна собівартість і екологічність самого авто та його виробництва. Але приведені тут моделі відносяться ще до тих поколінь, коли справді можна було говорити запас міцності і про фізичну довговічність.